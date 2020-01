Mimoparlamentní odborníci:Pozitívom je,že sa o zdravotníctve diskutuje

Bratislava 5. januára (TASR) – Mimoparlamentní odborníci považujú za pozitívnu zmenu, že sa o slovenskom zdravotníctve diskutuje. A to nielen o jeho problémoch, ale napríklad aj o dezinformáciách, ktoré sa šíria, a z toho vyplývajúcich nebezpečenstvách. Expert koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Oskar Dvořák a expert KDH Ján Hencel v bilancii fungovania systému slovenského zdravotníctva v roku 2019 pre TASR zhodne uviedli, že naopak, jedným z najväčších sklamaní bolo neprijatie reformy slovenských nemocníc.



"Za najpozitívnejšie považujem to, že medzi ľuďmi, ale aj zdravotníkmi sa začína čoraz viac rozprávať a uvedomovať si nebezpečenstvo dezinformácií na naše zdravie. Vidieť to môžeme na téme očkovania, ktorého potrebnosť a užitočnosť sa postupne dostáva do centra našej pozornosti, kde si aj zaslúži byť," povedal expert na zdravotníctvo za mimoparlamentné PS-Spolu Oskar Dvořák. Verí, že nová vláda si boj proti nepravdám stanoví ako jednu z priorít.



Podľa Dvořáka sa definitívnym odmietnutím reformy nemocníc ukázalo to, že súčasná vláda nenechá realizovať v zdravotníctve "skutočné zmeny". Za najväčšie sklamanie považuje práve to, že ani v minulom roku sa nepodarilo naštartovať žiadnu veľkú zmenu. Odchodom ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) v decembri 2019 sa podľa jeho slov potvrdilo, že Slovensko v súčasnosti potrebuje viac ako odborníkov ľudí, ktorí majú silný mandát na ráznu zmenu, ktorú zdravotníctvo "zúfalo" potrebuje.



Za najpozitívnejšiu zmenu v slovenskom zdravotníctve považuje expert na zdravotníctvo za mimoparlamentné KDH Ján Hencel verejnú odbornú diskusiu o problémoch slovenského zdravotníctva. "Myslíme si že to je správna cesta, aby došlo k tomu, že človek, či už zdravý, alebo chorý, alebo aj zdravotník boli na prvom mieste systému zdravotníctva. Ak to tak naozaj bude, systém začne fungovať lepšie," tvrdí.



Za najväčšiu "udalosť" minulého roka v rezorte zdravotníctva považuje zverejnenie nahrávky rozhovoru medzi bývalým premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a Jaroslavom Haščákom o zdravotníctve. Najväčším problémom z pohľadu Hencela bola aplikácia politického boja vnútri vládnej koalície proti navrhovaným odborným riešeniam predkladaným vedením rezortu zdravotníctva, konkrétne neprijatie reformy nemocníc, čiže stratifikácie, či novely zákona o povinnom očkovaní detí. Za najväčšie sklamanie považuje práve neprijatie stratifikácie a zlý rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2020.



Za najväčšiu výzvu považuje Hencel realizáciu a reálne zavedenie podpory zdravia, vyriešenie fungovania hlavných systémov poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda ambulantnej, z nej najmä primárnej zdravotnej starostlivosti, doriešenie stratifikácie a riešenie starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami. "Určite bude nevyhnutné riešiť problematiku krížového vlastníctva a výstavbu národnej štátnej nemocnice. Ďalšie pokračovanie diskusie na kľúčové témy slovenského zdravotníctva a ich riešenia," dodal.



Dvořák zasa mieni, že najväčšou výzvou pre systém bude riešenie demografickej krízy. "Bude si vyžadovať naozaj veľké a rázne zmeny. Máme prestarnutých zdravotníkov, ktorých je už teraz nedostatok a pre ich vek sa môže tento stav ešte viac zhoršovať, ak vláda nezasiahne. Okrem zdravotníkov nám starne aj celá populácia, s čím sú spojené chronické choroby ako cukrovka, bolesti chrbta a hlavy, vysoký krvný tlak, astma a neurodegeneratívne ochorenia. Aj keď sa dožívame dlhšie, dôležitejšie je, aby sme žili viac v zdraví ako chorobe," doplnil.



Okrem toho musí vláda podľa jeho slov prestať ignorovať problémy duševného zdravia a sociálnej starostlivosti. Slovenské zdravotníctvo malo podľa slov Dvořáka jeden z najhorších zdravotných výsledkov. "Rovnako ako nevie táto vláda už 12 rokov pohnúť s národnou nemocnicou na Rázsochách, tak chradne aj naše zdravie. Sme jednou z krajín, ktorá má najväčší počet úmrtí, ktorým sme mohli predísť. Čo je však horšie, po odchode na dôchodok sa Slovenky a Slováci dožívajú najmenej zdravých rokov života. Hoci okolité krajiny dávajú do zdravotníctva podobné množstvo zdrojov ako my, ich občania sú zdravší," uzavrel.