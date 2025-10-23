< sekcia Slovensko
Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie ministra Migaľa sa nezačala
PS vyčíta Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. októbra (TASR) - Mimoriadnu schôdzu v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Poslanci neboli totiž uznášaniaschopní, prezentovalo sa ich len 56. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) schôdzu preto presunul na piatok (24. 10.) o 8.00 h.
Túto schôdzu iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré kritizuje Migaľa za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Podľa poslanca Jána Hargaša (PS) minister investícií nakupuje tak, že k zákazke nemá takmer žiadnu dokumentáciu.
Naopak, Migaľ trvá na tom, že veľmi otvorene a podrobne vysvetlil detaily týkajúce sa projektu portálu slovensko.sk.
