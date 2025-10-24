Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mimoriadna schôdza na odvolanie Migaľa nebude, neprišlo dosť poslancov

Na snímke minister Samuel Migaľ 23. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Schôdzu iniciovalo opozičné PS, ktoré kritizuje Migaľa za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nepodarilo otvoriť ani na štvrtýkrát. Poslanci sa o to pokúsili dvakrát vo štvrtok (23. 10.) a dvakrát v piatok, ani raz neboli uznášaniaschopní. Pri poslednom pokuse sa prezentovalo len 48 zákonodarcov, potrebných je minimálne 76. Návrh by tak mal byť zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu parlamentu.

Minister investícií trvá na tom, že všetky okolnosti kritizovaného tendra detailne vysvetlil. Zároveň bol pripravený obhajovať agendu v súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk aj na mimoriadnej schôdzi.
.

