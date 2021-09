Mimoriadna schôdza o odvolávaní R. Mikulca bude vo štvrtok popoludní

Bratislava 7. septembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie, začne vo štvrtok (9. 9.) o 14.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Schôdzu inicioval Smer-SD. Strana kritizuje vládnu koalíciu za opakované obštrukcie, keď už dvakrát presunula návrhy na odvolávanie na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra.



Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.



Šéf Smeru-SD Robert Fico tiež v minulom týždni kritizoval Mikulca a predstaviteľov koalície za to, že sú zodpovední za obvinenia pre riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR o zrušení obvinení podľa neho potvrdzuje, že prípad Pčolinského bol robený na politickú objednávku.



Mikulec v reakcii na podanie ďalšieho návrhu na jeho odvolanie reagoval, že Fico môže podávať návrhy na jeho odvolanie aj každý deň. Fico sa podľa neho prostredníctvom kampane proti jeho osobe snaží zviditeľniť.