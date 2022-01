Mimoriadna situácia trvá na Slovensku už viac ako 650 dní

Bratislava 14. januára (TASR) – Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 trvá na Slovensku od marca 2020 nepretržite už viac ako 650 dní. Vyplýva to z vládneho uznesenia. Počas mimoriadnej situácie možno okrem iného uskutočniť evakuáciu, zabezpečiť núdzové ubytovanie či zásobovanie.



"Dokopy sme v roku 2021 boli 171 dní v núdzovom stave, čo predstavuje takmer pol roka. Mimoriadna situácia, vyhlásená ešte v marci 2020, ukončená nebola a trvá naďalej, teda do konca roka 2021 celých 649 dní," podotkol Škultéty z advokátskej kancelárie Ružička and partners. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej situácie upravuje zákon o civilnej ochrane obyvateľstva.



Počas mimoriadnej situácie možno vykonávať konkrétne prevenčné opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku. Príkladom je evakuácia územia, vykonávanie časovo obmedzenej práce, poskytovanie priestorov a prostriedkov na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou. Tiež osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.



"V prípade nerešpektovania povinností a obmedzení vyplývajúcich zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva dochádza k spáchaniu priestupku na úseku civilnej ochrany, za ktorý počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu môže byť uložená peňažná sankcia, až do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur," priblížil advokát Ádám Sípos.