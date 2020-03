MIMORIADNA SPRÁVA: Na Slovensku je potvrdený pacient s koronavírusom

Bratislava 6. marca (TASR) - Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Ide o 52-ročného pacienta hospitalizovaného v bratislavskej nemocnici. V piatok o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Premiér: Nie je dôvod na paniku, nerabujme obchody

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) upokojuje verejnosť po tom, čo sa na Slovensku potvrdil prvý pacient s nákazou na nový koronavírus. Na paniku podľa jeho slov aktuálne nie je dôvod a nie sú ani dôvody na "rabovanie" obchodov. Predseda vlády odporučil ľuďom, aby dodržiavali primeranú hygienu, umývali si často ruky, dodržiavali odstup od iných ľudí, upustili od vrúcnych privítaní a nechodili na podujatia s väčším počtom ľudí.



Premiér: Pacient s potvrdeným ochorením COVID-19 sa už cíti lepšie

Pacient, ktorému ako prvému potvrdili na Slovensku nákazu na nový koronavírus, sa cíti už lepšie. Zdá sa, že je u neho priebeh ochorenia ľahší. V piatok o tom informoval premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Ubezpečil, že tento 52-ročný pacient nenavštívil urgentný príjem v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) a že ide sekundárny prenos ochorenia. Pacient sa zrejme nakazil od svojho syna, ktorý navštívil Benátky, avšak ten nevykazuje žiadne príznaky ochorenia.



Pacient s potvrdeným COVID-19 má trvalý pobyt v meste pri Bratislave

Pacient, ktorému ako prvému potvrdili na Slovensku nákazu na nový koronavírus, má trvalý pobyt v meste v blízkosti Bratislavy. V piatok to uviedol premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD), nevedel však potvrdiť, či tento 52-ročný muž na uvedenom trvalom bydlisku aj reálne žije. Momentálne sa podľa predsedu vlády robí anamnéza, kde sa pacient pohyboval, čo robil, s kým prichádzal do styku a či sa prípadne zúčastňovať hromadných verejných podujatí. Aj na základe toho sa na krízovom štábe určí ďalší postup.



Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu je dva až 14 dní, priemerne šesť dní. Nový koronavírus sa prenáša z človeka na človeka.



Na vírusové ochorenie COVID-19 neúčinkujú antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa začala podporná liečba bežne dostupnými liekmi, ktorá zmierňuje príznaky infekcie, približuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Premiér ešte vo februári vyhlásil, že Slovensko je na nový koronavírus pripravené. Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili, či sa chystajú do krajín, v ktorých sa nákaza potvrdila. Rovnako je k dispozícii emailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Vo svete k dnešnému dňu zaznamenalo 98.171 prípadov nákazy novým koronavírusom, 3385 ľudí zomrelo. V európskych krajinách bolo doteraz 5544 potvrdených prípadov, zomrelo 159 ľudí. Najviac prípadov aj úmrtí hlási Taliansko.



Koronavírus je nebezpečný tým, že sa šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou, čo je najťažšie kontrolovateľný spôsob šírenia infekčnej nákazy. Dôležité je dodržiavania základných hygienických pravidiel. Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to podľa ÚVZ SR význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.