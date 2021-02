Mimoriadne teplé dni končia, ochladenie však nebude výrazné

Bratislava 26. februára (TASR) - Sériu mimoriadne teplých februárových dní ukončí nočný studený front. Ochladenie však nebude výrazné a potrvá len krátko. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Najmä na juhu predpovedajú meteorológovia vzhľadom na ročnú dobu stále teplé počasie s teplotou aj cez desať stupňov Celzia. "Naopak, na severe bude v sobotu (27. 2.) teplota bližšie dlhodobému normálu a vyskytnú sa aj snehové prehánky s teplotou okolo tri stupne Celzia. Vzduch sa však vyčistí, čo bude mať priaznivý vplyv na jeho kvalitu a výrazne sa zvýši aj dohľadnosť," vysvetlili.



Ochladenie nemá trvať dlho, vo výraznejšej podobe by mohlo prísť až v druhej polovici budúceho týždňa.



Saharský prach by sa mal podľa odborníkov vrátiť do nižších zemepisných šírok. Vplyvom zrážok môže z neho spadnúť aj na zem. "Nočné zrážky tak na niektorých miestach všetko zašpinia," dodali.