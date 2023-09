Mimoriadne teplé počasie pokračuje aj v poslednom týždni septembra

Bratislava 25. septembra (TASR) - Mimoriadne teplé počasie na Slovensku pokračuje aj v poslednom týždni septembra. Vyplýva to z klimatického zhodnotenia 38. týždňa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktoré zverejnil na sociálnej sieti.



Meteorológovia podotkli, že napriek ochladeniu počas víkendu sa v posledných dňoch septembra v teplejších oblastiach môže maximálna denná teplota vzduchu dostať do úrovne 25 stupňov Celzia a viac. "Na niektorých meteorologických staniciach Slovenska už do 24. septembra bol vyrovnaný rekordný počet letných dní pre mesiac september alebo bol prípadne zaznamenaný už aj ich rekordný počet," dodal SHMÚ.



Ide napríklad o meteorologické stanice Dolný Hričov, letisko, kde zaznamenali 14 letných dní a bol tam už vyrovnaný rekord počtu letných dní pre september z roku 2016. Rovnako aj na stanici Žilina. Šesť letných dní namerali na stanici Liesok, kde bol vyrovnaný rekord zo septembra v roku 2011.



Na meteorologickej stanici v Moravskom Svätom Jáne zaregistrovali do 24. septembra 17 letných dní, čo je o jeden letný deň viac, ako bol pôvodný rekord zo septembra v roku 2016. "Tento priebežný stav počtu letných dní v septembri v roku 2023 sa ešte môže do 30. septembra čiastočne zmeniť," ozrejmil SHMÚ.



Priblížil, že v porovnaní s minulým týždňom sa situácia okolo stavu pôdneho sucha zlepšila a len lokálne pozoruje v hlbšej vrstve začínajúce sa sucho. "Relatívne nasýtenie je najnižšie v intervale desať až 20 percent lokálne v okolí Pezinka. Na Podunajskej nížine je to väčšinou 20 až 40 percent," doplnil ústav.



Tiež sa na Slovensku zlepšila situácia stavu meteorologického sucha v porovnaní s minulým týždňom a aktuálne prevládajú normálne vlahové podmienky.