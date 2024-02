Mimoriadny výbor o štatúte SIS sa neuskutočnil, zrejme bude v stredu

Bratislava 27. februára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) v utorok o zmene štatútu SIS nerokoval. Mimoriadne zasadnutie sa neuskutočnilo. Dôvodom bolo pretrvávajúce rokovanie pléna. Predsedníčka výboru Mária Kolíková (SaS) plánuje výbor zvolať znova na stredu (28. 2.).



Kolíková považuje za "hanbu a výsmech parlamentnej demokracii", že aspoň na pár minút nebola v pléne odhlasovaná prestávka, aby sa výbor mohol uskutočniť.



"Je pravda, že členovia výboru už mali možnosť oboznámiť sa so zmenou štatútu, je im k dispozícii, ale tento výbor bol dôležitý, aby námestník SIS vysvetlil, ako sa vysporiadal s otázkou súladu tejto zmeny štatútu so zákonom," zdôvodnila pre TASR.



Dodala, že pre štatút zvažuje podanie na generálnu prokuratúru. Myslí si, že v teste zákonnosti neobstojí. Štatút podľa nej mení to, čo hovorí samotný zákon. "Zákon jasne hovorí, že SIS vedie riaditeľ. A tu sa vlastne vytvára priestor, aby to viedol človek, ktorý nemá žiadny vzťah s predchádzajúcim riaditeľom SIS riadne vymenovaným prezidentkou," skonštatovala.



Člen výboru Martin Dubéci (PS) rovnako namieta, že sa výbor nemohol konať. Ako upozornil, národná rada má ako jediná právomoc kontrolovať SIS a témou výboru mala byť vážna vec. Po oboznámení sa s utajeným štatútom potvrdil, že obavy verejnosti a odborníkov sú oprávnené. "Snaha vládnej koalície obísť dvojstupňový výber šéfa SIS a ovládnuť spravodajskú službu nápadne pripomínajú éru Vladimíra Mečiara. Narýchlo a v utajenom režime menia tak zásadné a citlivé veci ako fungovanie a právomoci SIS. Toto sa v modernej demokratickej spoločnosti diať nemôže," uviedol.



Zmenu štatútu SIS schválila minulý týždeň vláda.