Mimoriadny zdravotnícky výbor bude riešiť očkovanie aj ventilácie

Bratislava 10. marca (TASR) - Témou očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zabezpečenia nemocníc pľúcnymi ventiláciami sa bude v pondelok 15. marca zaoberať mimoriadny zdravotnícky výbor Národnej rady (NR) SR. Na zasadnutie je pozvaný minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Pre TASR to potvrdila predsedníčka výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).



"Chcela som dať kolegom poslancom možnosť pýtať sa na to, akým spôsobom bude prebiehať registrácia na očkovanie a ako sa plánuje očkovanie," priblížila šéfka výboru. Poslancov podľa nej zaujíma tiež vybavenosť nemocníc z pohľadu pľúcnych ventilácií. Ministra by sa chceli napríklad spýtať, koľko sa ich nakúpilo a ako sa v súčasnosti využívajú.



"Na Výbore NR SR pre zdravotníctvo sa zúčastňuje minister zdravotníctva SR, v prípade iných neodkladných pracovných povinností šéfa rezortu zastupujú štátni tajomníci podľa príslušnej agendy," reagovala na otázku o účasti Krajčího na výbore hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.