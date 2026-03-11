< sekcia Slovensko
Mimovládky: Chceme naďalej participovať na legislatívnom procese
Rada vlády podľa zástupcov mimovládok tiež žiada, aby bola zapájaná aj do prípadných ďalších legislatívnych zámerov.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa chcú naďalej podieľať na legislatívnom procese právnych úprav, ktoré sa ich týkajú. Zástupcovia Komory MNO to uviedli po rokovaní Rady Vlády SR pre MNO. Podľa ich slov im to bolo na rokovaní prisľúbené v prípade legislatívy upravujúcej lobing.
„Boli nám prisľúbené okrúhle stoly, ktoré sa už mali diať koncom roka. Nedávno sme sa teda dozvedeli, že zákon sa už nejakým spôsobom pripravuje. Takže my sme boli veľmi zvedaví na tú informáciu z dnešného dňa. Dnešný deň sme sa dozvedeli, že budú prebiehať nejaké spoločné okrúhle stoly aj s nami, aj s viacerými aktérmi, čo teda vítame. Je to ale informácia, ktorú sme už niekoľkokrát dostali a radi by sme možno aj teda počuli ten časový rámec,“ uviedla Lucia Szabová z Platformy pre demokraciu.
Rada vlády podľa zástupcov mimovládok tiež žiada, aby bola zapájaná aj do prípadných ďalších legislatívnych zámerov.
„Boli nám prisľúbené okrúhle stoly, ktoré sa už mali diať koncom roka. Nedávno sme sa teda dozvedeli, že zákon sa už nejakým spôsobom pripravuje. Takže my sme boli veľmi zvedaví na tú informáciu z dnešného dňa. Dnešný deň sme sa dozvedeli, že budú prebiehať nejaké spoločné okrúhle stoly aj s nami, aj s viacerými aktérmi, čo teda vítame. Je to ale informácia, ktorú sme už niekoľkokrát dostali a radi by sme možno aj teda počuli ten časový rámec,“ uviedla Lucia Szabová z Platformy pre demokraciu.
Rada vlády podľa zástupcov mimovládok tiež žiada, aby bola zapájaná aj do prípadných ďalších legislatívnych zámerov.