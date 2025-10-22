< sekcia Slovensko
Mimovládky kritizujú návrh trestného činu marenia volebnej kampane
Navrhovaná legislatíva by mohla byť súčasťou novely trestného zákona, ktorá rieši otázku poškodzovania vojnových hrobov a pamätníkov.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Mimovládne neziskové organizácie kritizujú pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorým sa má zaviesť nový trestný čin marenia volebnej kampane. Organizácie tvrdia, že navrhované znenie je ľahko politicky zneužiteľné aj proti nestraníckym občianskym kampaniam na podporu volebnej účasti. Obávajú sa, že úprava môže slúžiť na ďalšiu kriminalizáciu občianskych organizácií na Slovensku. Pozmeňujúci návrh už schválil Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR.
Podľa navrhovaného textu sa má trestného činu dopustiť ten, „kto v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom poruší zákaz vykonávať činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán, hnutí, ich koalícií alebo kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň“. Za takéto konanie by hrozil trest odňatia slobody až na jeden rok.
Cieľom zavedenia novej skutkovej podstaty je podľa navrhovateľa zabezpečiť ochranu politických práv ukotvených v Ústave SR. „A to v tých prípadoch, ak slobodná politická súťaž je ovplyvňovaná zo zahraničia, ako tomu bolo v recentnom prípade volieb do NR SR v roku 2023,“ uvádza sa v návrhu. Podľa predkladateľa nadväzuje úprava na existujúce znenie zákona o volebnej kampani a jeho porušovaní. Obdobné úpravy ako ochranu „slobodnej politickej súťaže pred zahraničným vplyvom“ prijalo podľa navrhovateľa aj Belgicko, Rakúsko a Maďarsko.
Programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač upozornil, že síce sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o logickú a potrebnú úpravu, problém je však podľa jeho slov v interpretácii toho, čo strana Smer-SD považuje za činnosť na podporu, alebo v neprospech politických strán a hnutí v čase predvolebnej kampane.
„Už niekoľko mesiacov sme totiž svedkami diskreditačnej kampane, počas ktorej viacerí predstavitelia vládnej koalície obviňujú občianske organizácie zo zasahovania do volieb iba preto, že existovala napríklad volebná kalkulačka, alebo že sa realizovala nestranícka kampaň, ktorej cieľom bolo zvýšiť volebnú účasť mladých ľudí,“ konštatoval. Vyjadril tiež obavu, že by prijatie takto formulovanej zmeny Trestného zákona mohlo odradiť od organizovania akýchkoľvek mobilizačných a nestraníckych akcií.
Platforma v tejto súvislosti pripomenula, že organizátorov nestraníckej mobilizačnej kampane v týchto dňoch vyšetruje polícia. „Trestnoprávne riešenie je absolútne neprimerané, neadekvátne a neodôvodnené, keďže všetky ostatné porušenia súvisiace s volebnou kampaňou sa riešia v správnom a nie trestnom konaní,“ dodala právnička a riaditeľka občianskeho združenia Via Iuris Katarína Batková.
Navrhovaná legislatíva by mohla byť súčasťou novely trestného zákona, ktorá rieši otázku poškodzovania vojnových hrobov a pamätníkov. Zaradená je v programe rokovania 40. parlamentnej schôdze.
