Mimovládky kritizujú zrušenie preplácania interrupcií nad 40 rokov

Bratislava 17. februára (TASR) - Mimovládne organizácie kritizujú krok Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zrušiť preplácanie interrupcií ženám nad 40 rokov. Amnesty International Slovensko to považuje za zásah do ľudských práv žien a tehotných. Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) tvrdí, že opatrenie prehlbuje diskrimináciu. Vyzývajú k tomu, aby sa zastavilo obmedzovanie reprodukčných práv žien.



Zrušením výnimky sa podľa Amnesty International Slovensko v praxi rozšíri okruh žien a tehotných osôb, pre ktoré bude interrupcia finančne nedostupná. "Súčasťou reprodukčných a sexuálnych práv je prístup k bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcii. To znamená, že pre čo možno najlepšiu zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia by malo byť cieľom odstraňovanie bariér k dostupnej a bezpečnej interrupcii, nie zavádzanie ďalších prekážok v mene takzvaného boja proti diskriminácii, ktorý len maskuje ďalšie obmedzovanie práv žien,“ tvrdí koordinátorka kampaní organizácie Alexandra Demetrianová. Pre široké spektrum ľudí môže ísť podľa nej v pandemickom období o devastačný krok.



ODZ hodnotí argument ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), že za spoplatnením interrupcií je "jeho záujem zrušiť diskrimináciu žien na základe veku", ako neodborný a zavádzajúci. Odporuje podľa neho medzinárodným štandardom v oblasti ľudských práv žien. "Toto opatrenie žiadnu diskrimináciu neodstraňuje, ale ju ešte viac prehlbuje. Rozširuje rady žien, ktoré musia v prípade potreby podstúpenia interrupcie prekonať výraznú ekonomickú bariéru," uviedla právnička združenia Janka Debrecéniová.



Ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Vyplýva to z novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Rezort svoj krok vydať nové znenie vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva zdôvodnil tým, že v spoločnosti možno dlhodobo sledovať, že vek matiek rodičiek je vyšší a ich tehotenstvo býva bezproblémové. Zmenou vyhlášky sa podľa nich odstraňuje diskriminácia na základe veku.