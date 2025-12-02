< sekcia Slovensko
Mimovládky pri zákone o lobingu trvajú na viacerých návrhoch
Mimovládne organizácie považujú za dôležitú nezávislosť inštitúcie, ktorá bude mať na starosti monitoring a vyvodzovanie zodpovednosti voči verejným funkcionárom alebo lobistom.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) podporuje, aby zákon o lobingu vznikal v dialógu medzi občianskou spoločnosťou a inými aktérmi a Ministerstvom vnútra SR. Trvá na tom, aby viaceré z návrhov mimovládnych organizácií zostali v zákone zachované. Zároveň deklaruje, že jej cieľom je vytvoriť funkčný nástroj na zvýšenie transparentnosti tvorby verejných politík. Zástupcovia komory o tom informovali v utorok po rokovaní Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Mimovládne organizácie považujú za dôležitú nezávislosť inštitúcie, ktorá bude mať na starosti monitoring a vyvodzovanie zodpovednosti voči verejným funkcionárom alebo lobistom. Mienia tiež, že by nemalo dochádzať k zásadnému označovaniu občianskych organizácií ako lobistov bez toho, aby boli do rámca toho zákona zahrnutí iní aktéri. Apelujú tiež na transparentnosť, ktorej sa sami podľa svojich slov nebránia.
„Transparentnosť by sme veľmi radi videli aj v zákone o lobingu a v tom, akým spôsobom vlastne sa upravuje prístup verejnosti k informáciám, kto, za akým účelom a u koho sa snažil pretlačiť nejakú verejnú politiku, na ktorej má reálny záujem, a teda malo by sa to týkať všetkých subjektov vrátane odborov, podnikateľských zväzov, súkromných spoločností či nadnárodných spoločností. Myslíme si, že to je najviac fér prístup,“ spresnila členka Výkonného výboru Komory MNO a zástupkyňa Platformy pre demokraciu v rade vlády Katarína Batková. Pri splnení týchto atribútov komora deklaruje záujem pokračovať v diskusii o zákone, s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Batková zároveň v reakcii na novinársku otázku uviedla, že komore zatiaľ nie sú známe ani základné kontúry pripravovaného zákona. „My čakáme na podnety od ministerstva vnútra a takisto na zvolanie okrúhleho stola, ktorý mal byť plánovaný na koniec novembra. Ten sa neuskutočnil, ale podľa našich informácií sa neuskutočnil ani taký, na ktorý by sme neboli pozvaní,“ doplnila.
Ďalším bodom rokovania bola novelizácia infozákona a zákona o mimovládnych organizáciách. Člen Výkonného výboru Komory MNO a zástupca Rady mládeže Slovenska v rade vlády Juraj Lizák podotkol, že na Ministerstve spravodlivosti SR stále nebola zrealizovaná pracovná skupina, ktorá má riešiť v legislatíve nedostatky a byrokratickú záťaž padajúcu na ramená neziskových organizácií. Rovnako upozornil na absentujúce metodické usmernenie k novele, ktoré malo organizácie usmerniť, akým spôsobom postupovať pri vykazovaní a zbieraní niektorých informácií do výkazu o transparentnosti.
Predmetom rokovania boli aj podnety zástupcov v monitorovacích orgánoch Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) Programu Slovensko 2021 - 2027. „Partnerstvo v rámci implementácie štrukturálnych fondov je niečo, čomu sa nevyhneme. Je to niečo, čo prináša skvalitnenie dokumentov aj implementácie projektov ako takých, pretože reprezentujeme hlas zdola, hlas regiónov a myslím si, že práve toto je niečo, čo by malo zostať napriamo zachované, aby sme mali ten partnerský aj v rámci nových eurofondov,“ skonštatovala Martina Paulíková z Komisie pre cieľ 2 Programu Slovensko.
