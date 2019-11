Mimovládky sa kvôli moratóriu na prieskumy obrátili na prezidentku

Bratislava 6. novembra (TASR) - Zástupcovia 33 mimovládnych neziskových organizácií žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú o nepodpísanie novely zákona, ktorá prináša zákaz zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami. TASR o tom informoval podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac.



"Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách. Prieskumy verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol, ako naloží so svojím hlasom," uviedlo 33 zástupcov organizácií.



Rovnako tiež vyzývajú poslancov Národnej rady SR zo strán Smer-SD, SNS a Eleméra Jakaba, ktorí prispeli k schváleniu novely, aby v prípadnom opätovnom hlasovaní moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami úplne zrušili.



V utorok (5. 11.) sa proti novele zákona postavili aj Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) a Asociácia tlačených a digitálnych médií (ATDM), ktoré považujú predĺženie moratória zo 14 na 50 dní za neprípustný a neproporcionálny zásah do slobody slova, ktorý je prejavom zneužitia politickej moci.



Poslanci Národnej rady SR 28. októbra odobrili predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Prezidentka avizovala, že sa k novele vyjadrí poobede.