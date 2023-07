Mimovládky volajú po systémových riešeniach ochrany žien pred násilím

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovensko nedokáže dostatočne chrániť ženy pred násilím. Potrebné sú systémové riešenia a kvalitný legislatívny rámec. Vyplýva to z najnovšej analýzy mimovládnych organizácií Fenestra a Hana. Upozornili, že na Slovensku zažije násilie počas dospelého života približne 34 percent žien.



"Pokiaľ chce SR splniť záväzky, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, ale najmä ak chceme, aby sa ženy na Slovensku cítili bezpečnejšie, musí sa nová vláda a relevantné inštitúcie zamerať na tri prioritné oblasti," zdôraznila jedna z autoriek analýzy Dušana Karlovská z Fenestry.



Prvou z oblastí je zabezpečenie špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie. Financovanie podporných služieb pre ženy je podľa Fenestry roztrieštené a nesystémové. Štát by mal priniesť systematické riešenia vrátane vytvorenia jedného, komplexného legislatívneho rámca a udržateľného mechanizmu financovania špecifických podporných služieb.



Obe organizácie upozorňujú aj na nejednotný postup polície a absenciu špecializovaných policajných tímov. Riešenie vidia v zavedení záväzných postupov a záznamových protokolov k nim, ktoré by boli povinnou súčasťou spisu. Volajú tiež po tom, aby mali prípady násilia páchaného na ženách pri vyšetrovaní a v súdnych konaniach najvyššiu prioritu.



Lýdia Bdžoch Koňaková z občianskeho združenia Hana poukázala tiež na to, že na Slovensku chýba legislatívne ustanovenie o detských svedkoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch. "Neexistujú ani jasné usmernenia a nástroje na identifikáciu násilného vzťahu a posúdenie rizika násilia pre ženu a jej deti. To vedie k nedostatočnému zohľadňovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa pri posudzovaní týchto prípadov," zdôraznila.



Organizácie považujú za dôležité, aby sa odporúčaniami na zlepšenie súčasného systému zaoberali relevantné inštitúcie aj budúca vláda SR. Hlavné zistenia a návrhy na zmeny predstavili počas odbornej diskusie za okrúhlym stolom 27. júna.