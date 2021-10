Mimovládky vyzývajú na transparentné obsadzovanie postov do inštitúcií

Bratislava 19. októbra (TASR) - Mimovládne organizácie kritizujú vládu Eduarda Hegera (OĽANO) pre netransparentný výber predstaviteľov do viacerých štátnych inštitúcií. Pripomínajú, že súčasný kabinet pred voľbami sľúbil zavedenie otvorených výberových konaní a vyzývajú na dodržiavanie tohto sľubu.



Mimovládne organizácie Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Slovensko.Digital tvrdia, že síce sa po posledných parlamentných voľbách úroveň výberových konaní do inštitúcií citeľne zvýšila, naďalej boli do funkcií osadzovaní uchádzači predovšetkým na základe straníckych preferencií, bez riadneho výberu, zohľadňovania odbornej kvalifikácie a najmä bez dostatočnej verejnej kontroly. V súvislosti s uplynulým obdobím hovoria o pokračovaní znepokojivého trendu a o ďalšom úpadku v tejto oblasti. Poukazujú najmä na netransparentný výber predstaviteľov do Slovenského pozemkového fondu, Protimonopolného úradu SR či Rady Úradu pre verejné obstarávanie.



Mimovládne organizácie tiež znepokojujú návrhy koaličných poslancov na posilnenie kompetencií ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru či "odpor" koaličného hnutia Sme rodina k odpolitizovaniu voľby riaditeľa RTVS.



"Dôležitými prvkami na transparentné obsadzovanie kľúčových nevolených funkcií sú z nášho pohľadu predovšetkým vytvorenie odbornej výberovej komisie vrátane členov nezávislých od vládnej moci, zverejňovanie profesijných životopisov a koncepcií riadenia uchádzačmi, verejné vypočutie či zverejnenie hodnotenia komisie na základe vopred známych a bodovaných kritérií," uviedli mimovládky v spoločnom stanovisku. Dôveryhodnosť by podľa nich zvýšilo aj jasné definovanie pravidiel, za akých okolností je možné víťazného kandidáta odmietnuť a kedy sa výberové konanie musí, nie môže, opakovať. Organizácie dodali, že na zmenách pravidiel sú pripravené odborne participovať.