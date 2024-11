Mimovládky vyzývajú prezidenta, aby vetoval novelu infozákona

Bratislava 14. novembra (TASR) - Niekoľko mimovládnych organizácií vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Novela podľa nich zavádza protiústavné prvky, významne obmedzí právo občanov na informácie a vytvorí priestor na svojvôľu štátnych úradníkov. TASR o tom informoval Patrik Kimijan z organizácie Via Iuris.



Za najzávažnejší problém novely infozákona považujú mimovládky podmienenie poskytnutia informácie zaplatením úhrady. Tvrdia, že takéto obmedzenie je v rozpore s Ústavou SR, ktorá nepozná možnosť obmedziť prístup k informáciám z dôvodu nezaplatenia poplatku. Za výzvou stoja mimovládky Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko, INEKO, MEMO 98 a Investigatívne centrum Jána Kuciaka.



V novele infozákona podľa nich tiež nie je jasne definované, čo sa bude považovať za "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií", ani o aké účelne vynaložené náklady pôjde. Úradníci tak podľa nich môžu bez akýchkoľvek kritérií svojvoľne vyhodnotiť, v ktorom prípade ide o mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo vytvára obrovský priestor pre svojvôľu úradov.



Verejnosť síce bude môcť namietať voči výške poplatku, no infozákon nepozná inštitút námietky. Podľa mimovládok nie je jasné, ako budú úrady postupovať pri vybavovaní námietok voči výške poplatku.



Za nezmyselné považujú predĺženie základnej lehoty na poskytnutie informácií z 8 na 12 pracovných dní. Štatistiky podľa nich ukazujú, že ministerstvá a úrad vlády nestihli vybaviť v zákonných lehotách len 0,7 percenta infožiadostí.



K zmenám neprebehla podľa mimovládok žiadna odborná diskusia ani medzirezortné pripomienkové konanie. "Doteraz platný infozákon vznikol ako výsledok dlhej odbornej diskusie medzi verejnosťou a verejnou správou. Takým závažným zmenám v dobre fungujúcom infozákone, aké predložili poslanci SNS, by mala v demokratickom právnom štáte predchádzať odborná diskusia a riadny legislatívny proces," upozornila riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.



Parlament minulý týždeň schválil novelu infozákona z dielne SNS. Poskytovanie informácií cez infozákon tak bude môcť byť spoplatnené. Poslanci zmenu odôvodnili potrebou reagovať na problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Žiadateľ bude môcť proti vyčísleniu úhrady podať námietku. O nej rozhodne odvolací orgán. Nová legislatíva má byť účinná od 1. marca 2025.