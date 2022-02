VIDEO: Mimovládky žiadajú, aby komisárom pre deti nemohol byť politik

Bratislava 15. februára (TASR) - Takmer 40 neziskových organizácií z rôznych oblastí vyzvalo v utorok poslancov Národnej rady (NR) SR k zmene zákona tak, aby na pozíciu komisára pre deti nemohol kandidovať aktívny politik. V blížiacej sa štvrtkovej (17. 2.) voľbe žiadajú transparentnosť. Hrozí podľa nich, že pôjde viac o politickú voľbu než o výber najkvalitnejšieho kandidáta. TASR o tom informovala Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.



"Úrad Komisára pre deti je dôležitý prvok v ochrane detí, nie je trafikou pre politických nominantov. Mal by ho zastávať rešpektovaný odborník, nie politik," podčiarkla prezidentka Koalície pre deti Slovensko Mariana Kováčová.







Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu dodala, že už funkčné obdobie končiacej komisárky a bývalej poslankyne Smeru-SD Viery Tomanovej ukázalo, že politizácia nezávislého úradu môže byť nebezpečná. Bolo by podľa nej chybou, ak by jej nástupca či nástupkyňa boli opäť len výsledkom politických vyjednávaní.



Signatári výzvy pripomenuli aj námietky odbornej verejnosti voči kandidátke na túto funkciu, poslankyni za OĽANO Kataríne Hatrákovej. Peter Breier z Ligy za duševné zdravie SR uviedol, že odmietnutie jej kandidatúry nie je len ojedinelým názorom niekoľkých jednotlivcov, ale zásadnej väčšiny odborníkov aj organizácií.



Nehlasovať za Hatrákovú vyzvalo poslancov aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS). "Poslankyňa OĽANO Hatráková dlhodobo pracuje proti záujmom detí, zľahčuje tému domáceho násilia, dokonca spochybňuje jeho obete. Zastáva sa kolegu Heráka, obvineného zo sexuálneho obťažovania, a hlasuje za homofóbne návrhy zákonov z dielne fašistov. Priznala tiež, že disponovala nahrávkou korupcie, ktorú však na polícii nenahlásila," skonštatovala Lucia Plaváková z PS. Apelovala na poslancov, aby voľbu prehodnotili. Podčiarkla, že deti a mládež si konečne zaslúžia osobu, ktorá bude hájiť ich práva.