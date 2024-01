Mimovládne organizácie vítajú uznesenie EP k novele Trestného zákona

Bratislava 17. januára (TASR) - Mimovládne organizácie Via Iuris, Transparency International Slovensko, INEKO a Nadácia Zastavme korupciu vítajú stredajšie uznesenie europarlamentu. Považujú ho za potvrdenie ich obáv, že chystané kroky vlády ohrozia spravodlivosť a boj proti korupcii. Reagovali tak na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu (EP), ktoré kritizuje vládny návrh novely Trestného zákona.



"Súčasné podkopávanie inštitúcií a nástrojov právneho štátu, bez riadnej diskusie, s pochybnými argumentami a bez dopadových analýz, vytvára priestor pre návrat praktík uneseného štátu. Je dôležité, že EP tieto riziká citlivo vníma a spolu s ním opäť vyzývame vládu na rešpektovanie demokratických pravidiel, inštitúcií a dialógu s verejnosťou," skonštatoval riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.



Mimovládky ocenili, že poslanci europarlamentu vypočuli ich výzvu na ochranu právneho štátu, ktorú im adresovali v decembri minulého roka. Zároveň privítali, že EP vyzval Európsku komisiu, aby podrobne monitorovala vývoj na Slovensku a podnikla kroky na ochranu právneho štátu a nezávislosti súdnictva. "EP schválil drvivou väčšinou pozíciu voči Slovensku, ktorú komisia nemôže ignorovať a mala by zakročiť," doplnili. Poukázali tiež na to, že europarlament vyzval vládu, aby sa legislatívne venovala zmene paragrafu 363 Trestného poriadku



V priamom prenose sa podľa nich ukazuje, aké kľúčové pre rozvoj Slovenska je členstvo v EÚ. Mimovládky zároveň upozornili na to, že Brusel nechce Slovensku škodiť. "Naopak, chce pomôcť krajine a jej občanom, aby naďalej žili v štáte, ktorý chráni ich majetok, netoleruje korupciu a rozkrádanie," uzavreli.



Poslanci Európskeho parlamentu v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu prijali uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Legislatívne návrhy predložené vládou Roberta Fica (Smer-SD) môžu podľa uznesenia ohroziť integritu súdnych procesov a oslabiť tiež občiansku spoločnosť, slobodu médií aj boj EÚ proti podvodom.