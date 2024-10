Bratislava 2. októbra (TASR) - Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa určí podľa nových pravidiel. Sieť by mala byť po novom definovaná na základe určených parametrov s každoročným prehodnocovaním a vyhodnocovaním jej naplnenia. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Vláda ho schválila na stredajšom rokovaní.



"Zdôvodnenie potreby prehodnotenia súčasného spôsobu definovania verejnej minimálnej siete sa opiera o skutočnosť, ktorou je potreba zvýšiť odolnosť a pripravenosť ambulantného sektora a jeho posilnenie vzhľadom na očakávaný dosah starnutia populácie a následne rastúci dopyt po zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Aktuálne nastavenie siete podľa neho nedáva možnosť problém nedostatku lekárov a iných zdravotníkov v špecializovaných ambulanciách identifikovať, predvídať, kvantifikovať ani lokalizovať.



Rezort podotkol, že aktuálne sa pri vyhodnocovaní stavu naplnenia siete nezohľadňuje účel, ktorý daná špecializovaná ambulancia v systéme plní. "Dôsledkom je skutočnosť, že verejná minimálna sieť je v príslušnej odbornosti naplnená, pričom do verejnej siete pri vyhodnocovaní vstupujú aj ambulancie, ktorých nosnou činnosťou nie je poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe odporúčania od lekára vo všeobecnej ambulancii," vysvetlil.



Z tohto dôvodu sa navrhuje započítavať do verejnej siete iba tzv. verejne dostupné ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť prevažne na základe výmenného lístka. "Rozhodnutie, či poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo verejne dostupnej alebo nie verejne dostupnej ambulancii, bude slobodným rozhodnutím poskytovateľa," dodalo. Ambulancie by mali byť evidované v špeciálnom registri.



Okrem iného sa má zároveň posilniť úloha samosprávnych krajov pri tvorbe verejnej optimálnej siete, a to vo forme zvýšenia alebo zníženia optimálnej kapacity verejnej optimálnej siete podľa terénnych znalostí a špecifík v regióne. Posilniť sa má aj výmena údajov o poskytovateľoch medzi orgánmi verejnej moci a ostatnými zúčastnenými subjektmi s cieľom jednotnosti údajov v databázach.



Zároveň sa navrhujú úpravy v súvislosti s obmedzovacími prostriedkami, s elektronickou dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Taktiež sa zavádza nový typ starostlivosti - komunitná starostlivosť, komplexná starostlivosť a prierezová starostlivosť s cieľom rozšíriť komplexnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím najmä na duševné zdravie.



Upraviť sa majú aj náležitosti v súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc. "A to najmä technické náležitosti a taktiež aj úprava čakacích lehôt na plánovanú zdravotnú starostlivosť," spresnil rezort. Navrhovanou úpravou je riešený aj zoznam zdravotných výkonov, jeho vydávanie a náležitosti.



Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2025 s určeným prechodným obdobím na doplnenie údajov o verejne dostupných ambulanciách.