Minimálne dôchodky sa budú zvyšovať už tento rok, upozornila SaS

Bratislava 20. februára (TASR) - Minimálne dôchodky sa napriek zmenám v účinnosti novely zákona o sociálnom poistení budú valorizovať už v tomto roku. Upozornila na to opozičná strana SaS, ktorá presadila zmeny v návrhu novely zákona z dielne strany Hlas-SD. Tie priniesli okrem iného odsunutie účinnosti niektorých ustanovení na január budúceho roka.



"Minimálne dôchodky sa budú zvyšovať už tento rok. Účinnosť zákona pri tomto bode ostala od 1. júla 2023," priblížil poslanec Národnej rady SR Peter Cmorej (SaS). Odsunutie účinnosti minulý týždeň kritizovali viacerí opoziční poslanci. "Strana Smer a Hlas buď účelovo zavádzajú, aby mohli strašiť dôchodcov, alebo ako amatéri nevedia čítať zákony," uviedol Cmorej.



"Podrobným skúmaním nášho schváleného zákona sa zistilo, že v prípade rozmrazenia minimálnych dôchodkov nedošlo k posunutiu účinnosti až na 1. január 2024, ako to pretlačila na návrh poslanca Cmoreja z SaS bývalá vládna koalícia pri iných ustanoveniach," reagovala mimoparlamentná strana Hlas-SD. Podpredseda strany Erik Tomáš dodal, že presné sumy zvýšenia budú známe až pred 1. júlom.



Minimálny dôchodok sa podľa Cmoreja zvýši o 15 až 30 eur mesačne, a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov.