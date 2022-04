Minimálny vek na získanie vodičského preukazu C, CE, D, DE sa zníži

Bratislava 6. apríla (TASR) - Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Slovenská legislatíva sa tak má zosúladiť so smernicou Európskej únie. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu schválila vláda.



"Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov," dopĺňa rezort. Dané obmedzenia majú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE, teda do 24 rokov.



Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, by ich mali môcť využívať iba na území Slovenskej republiky.



Medzi podmienky na udelenie vodičského oprávnenia by sa malo doplniť aj preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a odbornému poradenstvu, ak žiadateľ v priebehu posledných piatich rokov ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie.



Vodičské oprávnenie skupiny B by sa mohlo rozšíriť na vozidlá s pohonom na alternatívne palivá do 4250 kilogramov.



Podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, používanie mobilu bez systému "voľné ruky" a iných obdobných zariadení počas vedenia vozidla by sa malo zaradiť medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Spolu s týmito zmenami sa navrhujú aj zmeny v zákone o priestupkoch, na základe ktorých by sa tieto priestupky mohli prejednávať v správnom konaní. Umožnilo by to uložiť aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia ukladané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.