Minister B. Gröhling má na vysvedčení absolvoval, tvrdí Ľ. Petrák

Bratislava 25. júna (TASR) - V zmysle pokynov ministerstva školstva pre hodnotenie v tomto polroku má minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na vysvedčení absolvoval. Takto pre TASR zhodnotil prvých 100 dní vo funkcii šéfa rezortu školstva poslanec Národnej rady SR Ľubomír Petrák (Smer-SD).



Začiatok činnosti Gröhlinga po nástupe do funkcie hodnotí Petrák, ktorý je podpredsedom parlamentného školského výboru, pozitívne. Dôvodom je zvládnutie zavedenia online vzdelávania v čase koronakrízy. "Súčasne s odstupom času konštatujem, že je to nevyužitá možnosť potenciálu pedagogických zamestnancov pre vytvorenie online databázy digitálneho obsahu vzdelávania a zavedenia príkladov dobrej praxe aj z hľadiska metodiky vzdelávania, čo by bolo určite morálnym ohodnotením najkvalitnejších pedagógov," uviedol Petrák. Ako doplnil, šéf rezortu školstva mohol morálne ohodnotenie doplniť aj finančným. Pozitívne hodnotí aj zvýšenie rozpočtu pre regionálne školstvo vo výške 90 miliónov eur.



Naopak, za negatívum označil otvorenie témy rušenia 9. ročníka základnej školy. Podľa Petráka to "svedčí o slabej orientácii sa v problematike základného školstva". "Negatívne hodnotím aj realokáciu 120 miliónov eur na vedu, čo namietali aj predstavitelia akademickej a vedeckej obce. Veda potrebuje hľadať cesty na zvýšenie jej financovania," poznamenal Petrák.



"Z hľadiska personálnych výmen na ministerstve bude problémom do budúcnosti obklopovanie sa predovšetkým ľuďmi z oblasti súkromného a cirkevného školstva a predstaviteľmi mimovládnych organizácií," uviedol Petrák. Ako doplnil, chýba vyvážené zastúpenie odborníkov so znalosťou problémov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu a samospráv, ktoré zabezpečujú 90 percent výkonov v školstve.