Minister Peter Balík na pôde OSN potvrdil podporu Ukrajine

New York 20. júla (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík vo štvrtok na pôde OSN upozornil na naliehavú potrebu urýchliť plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ku ktorým sa zaviazali členské krajiny tejto organizácie. Tiež prisľúbil účasť SR na pomoci Ukrajine. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).



"Jedným zo závažných faktorov, ktorý podkopáva celosvetové úsilie o udržateľný rozvoj, sú vojnové konflikty, ktoré za sebou nechávajú vážne ekologické škody a ľudské utrpenie. Žiadna vojna nie je zlučiteľná s udržateľným rozvojom," zdôraznil Balík počas plenárneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN k situácii na okupovaných územiach na Ukrajine.



Slovenský minister vystúpil spolu so zástupcami z Ukrajiny, Maďarska, Rakúska, Poľska a Ruska medzi prvými v poradí a ostro odsúdil ruskú agresiu voči východnému susedovi Slovenska, píše odbor komunikácie.



"S hlbokým poľutovaním konštatujeme, že sa musíme dnes opäť stretnúť z rovnakého dôvodu – pre flagrantné porušovanie medzinárodného práva Ruskou federáciou. Pritom Rusko, ako stály člen Bezpečnostnej rady, má primárnu zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti," povedal.



Minister tiež uviedol, že SR plne podporuje úsilie o vyvodenie zodpovednosti podľa medzinárodného práva za zločiny spáchané proti ukrajinskému ľudu.



"Podporujeme desaťbodový mierový plán prezidenta Zelenského a vnímame záujem Ukrajiny angažovať sa s cieľom dosiahnuť komplexný, spravodlivý a trvalý mier," uviedol Balík. Takisto potvrdil, že SR bude Ukrajine poskytovať všestrannú pomoc a podporu na národnej aj medzinárodnej úrovni.



SR podporuje vytvorenie európskeho Nástroja podpory pre Ukrajinu, ktorý pomôže zabezpečiť finančné potreby Ukrajiny na obnovu, modernizáciu a prístupový proces do Európskej únie.



Balík na pôde OSN absolvoval stretnutia s predsedom Valného zhromaždenia OSN Csabom Kőrösim, výkonnou riaditeľkou programu OSN pre bývanie a ľudské sídla UN-Habitat Maimunou Mohd Sharifovou a zástupcom výkonnej riaditeľky UNICEF-u Omarom Abdim.



S Mohd Sharifovou hovoril o spolupráci pri obnove Ukrajiny, na ktorú MIRRI poskytne 250.000 eur. Riaditeľku tiež informoval o pomoci zo strany slovenského podnikateľského sektora s obnovou Ukrajiny pri rekonštrukcii budov, mapovaní škôd, spracovaní pitnej vody a budovaní energetickej infraštruktúry.