Minister Blanár avizoval posilnenie ekonomických vzťahov s Marokom

Rabat 22. mája (TASR) - Slovensko chce posilniť vzťahy s Marockým kráľovstvom, ktoré je naším najväčším strategickým partnerom v Afrike. Dôležité je podporiť dobré politické vzťahy, pretože naše krajiny zdieľajú spoločný názor na mnohé otázky. Uviedol to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) pri oficiálnej návšteve Maroka, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



„Naposledy tu bol na bilaterálnej návšteve minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ján Kubiš. Bolo to v roku 2007. Tak asi bolo už načase, aby sme aj prišli v tomto čase a podporili politickú úroveň a zároveň aj ekonomickú diplomaciu,“ povedal minister zahraničných vecí.



Šéf slovenskej diplomacie podpísal so svojím rezortným partnerom Naserom Bouritom spoločnú deklaráciu a memorandum o porozumení, v rámci ktorého by mali zástupcovia slovenského a marockého ministerstva v pravidelných intervaloch rozoberať všetky perspektívne oblasti pre budúcu spoluprácu. „Je tu obrovský potenciál a hlavne sme sa zhodli na tom, nevyberať množstvo projektov, ale sústrediť sa na projekty, ktoré budú naozaj zmysluplné,“ priblížil Blanár.



Minister považuje Maroko za blízku krajinu pre Slovensko aj preto, že má podpísanú asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorá podľa neho predstavuje komunikačný kanál a priestor pre dialóg. Zároveň vyzdvihol spoločný názor oboch krajín na otázky týkajúce sa dodržiavania medzinárodného práva, ako napríklad rovnaký postoj k otázke Kosova.



„Maroko je pre Slovensko najdôležitejším obchodným partnerom v Afrike,“ pripomenul minister. „Myslíme si, že je tu obrovský potenciál na rozvoj,“ uzavrel Blanár a zároveň špecifikoval, že perspektívu vidí napríklad v oblasti obranného priemyslu, turizmu, zelených technológií, IT sektora, či v oblasti strojárenských výrobkov.



Slovenský minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý je súčasťou delegácie, ocenil možnosť návštevy marockého ministerstva obrany, kde sa prezentovali slovenské firmy z obranného priemyslu. „Boli sme spolu s našimi spoločnosťami. Každá dostala možnosť sa prezentovať aj počas oficiálneho stretnutia s pánom ministrom obrany a je tu veľký záujem o nadviazanie spolupráce,“ povedal Kaliňák.



Slovenské spoločnosti, ktoré sa stretli s marockými partnermi, sú CSM Industry, DefTech, Konštrukta Defence, Way Industries, SEC Technologies a ZVS Holding.