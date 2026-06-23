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Minister Blanár v Paname otvoril podnikateľské fórum
Blanár uviedol, že počas rokovania s panamským ministrom zahraničných vecí Javierom Martínezom-Achom Vásquezom sa obe strany zhodli na potrebe posilniť obchodnú a investičnú spoluprácu.
Autor TASR
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Panama 22. júna (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok v Paname otvoril Slovensko-panamské podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia firiem a verejného sektora oboch krajín. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Minister Blanár pri tejto príležitosti uviedol, že slovenská diplomacia vytvára novú základňu pre rozvoj obchodných vzťahov Slovenska a Panamy s prioritným cieľom pomôcť slovenským spoločnostiam presadiť sa na perspektívnych trhoch Latinskej Ameriky. Podľa neho ide pre slovenské spoločnosti o strategický trh, ktorý môže slúžiť aj ako vstupná brána do ďalších krajín regiónu.
Na podnikateľskom fóre sa zúčastnilo 12 slovenských spoločností pôsobiacich v oblastiach stavebníctva, energetiky, digitálnych a informačných technológií, zelených riešení, odpadového hospodárstva, vodného manažmentu a poradenských služieb.
Objem vzájomného obchodu medzi Slovenskom a Panamou sa podľa ministerstva pohybuje približne od siedmich do desiatich miliónov eur ročne. Slovensko do Panamy vyváža najmä produkty automobilového priemyslu, zatiaľ čo dovoz tvoria prevažne potravinárske komodity.
Blanár uviedol, že počas rokovania s panamským ministrom zahraničných vecí Javierom Martínezom-Achom Vásquezom sa obe strany zhodli na potrebe posilniť obchodnú a investičnú spoluprácu. Panamský minister zároveň avizoval záujem navštíviť ešte tento rok Bratislavu spolu s delegáciou podnikateľov.
Slovensko a Panama počas Blanárovej návštevy podpísali memorandum o porozumení medzi ministerstvami zahraničných vecí, ktoré má vytvoriť rámec pre pravidelné politické konzultácie a podporiť spoluprácu v oblasti obchodu a investícií.
Blanár pripomenul, že rozvoj ekonomickej diplomacie a vzťahov s krajinami globálneho Juhu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Poukázal aj na význam Panamského prieplavu, ktorý významným spôsobom skracuje obchodné cesty a prechádza ním päť až šesť percent z celého svetového obchodu.
Šéf slovenskej diplomacie sa v Paname zúčastní aj na 56. Valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov a absolvuje bilaterálne rokovania s predstaviteľmi krajín regiónu. Jednou z tém bude získavanie podpory pre kandidatúru Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
Minister Blanár pri tejto príležitosti uviedol, že slovenská diplomacia vytvára novú základňu pre rozvoj obchodných vzťahov Slovenska a Panamy s prioritným cieľom pomôcť slovenským spoločnostiam presadiť sa na perspektívnych trhoch Latinskej Ameriky. Podľa neho ide pre slovenské spoločnosti o strategický trh, ktorý môže slúžiť aj ako vstupná brána do ďalších krajín regiónu.
Na podnikateľskom fóre sa zúčastnilo 12 slovenských spoločností pôsobiacich v oblastiach stavebníctva, energetiky, digitálnych a informačných technológií, zelených riešení, odpadového hospodárstva, vodného manažmentu a poradenských služieb.
Objem vzájomného obchodu medzi Slovenskom a Panamou sa podľa ministerstva pohybuje približne od siedmich do desiatich miliónov eur ročne. Slovensko do Panamy vyváža najmä produkty automobilového priemyslu, zatiaľ čo dovoz tvoria prevažne potravinárske komodity.
Blanár uviedol, že počas rokovania s panamským ministrom zahraničných vecí Javierom Martínezom-Achom Vásquezom sa obe strany zhodli na potrebe posilniť obchodnú a investičnú spoluprácu. Panamský minister zároveň avizoval záujem navštíviť ešte tento rok Bratislavu spolu s delegáciou podnikateľov.
Slovensko a Panama počas Blanárovej návštevy podpísali memorandum o porozumení medzi ministerstvami zahraničných vecí, ktoré má vytvoriť rámec pre pravidelné politické konzultácie a podporiť spoluprácu v oblasti obchodu a investícií.
Blanár pripomenul, že rozvoj ekonomickej diplomacie a vzťahov s krajinami globálneho Juhu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Poukázal aj na význam Panamského prieplavu, ktorý významným spôsobom skracuje obchodné cesty a prechádza ním päť až šesť percent z celého svetového obchodu.
Šéf slovenskej diplomacie sa v Paname zúčastní aj na 56. Valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov a absolvuje bilaterálne rokovania s predstaviteľmi krajín regiónu. Jednou z tém bude získavanie podpory pre kandidatúru Slovenska na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.