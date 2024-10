VIDEO: D. Keketi verí, že v parlamente prejde príspevok na šport

Poprad 18. októbra (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) verí, že v parlamente prejde príspevok na šport. Uviedol to v piatok na tlačovom brífingu v rámci konferencie Šport a spoločnosť v Poprade. Považuje to za prvý krok, ako podporiť klubovú činnosť a zároveň aj aktivitu detí do 18 rokov. Fungovať by mal podobne ako rekreačné poukazy.



Príspevok by mal byť povinný pre zamestnávateľov s viac ako 49 pracovníkmi a má byť vo výške 55 percent oprávnených výdavkov na športové aktivity dieťaťa, maximálne do výšky 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Návrh z dielne koaličnej SNS, ktorý ide v parlamente do druhého čítania, je snahou zlepšiť zdravie detí a zabezpečiť, aby mali všetky deti prístup k športovým aktivitám. V uplynulých dňoch ale návrh kritizovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Upozornila, že návrh bol predložený bez diskusie so sociálnymi partnermi a bez analýzy dosahov na podnikateľské prostredie.



Predseda strany Andrej Danko už o tejto téme hovoril aj s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD), keďže pojem príspevok na šport pozná aj Zákonník práce. "Preto sa čudujem, že mnohí zamestnávatelia hovoria o nejakom krachu, mohli by si naštudovať Zákonník práce a nehovoriť, že ideme niečo likvidovať. Otvorili sme aj novú tému, verím, že pripravíme zákon, na základe ktorého by zdravotné poisťovne mali možnosť preplatiť a refundovať náklady spojené so zdravotnou prípravou," priblížil Danko. Jeho predstava je, že päť percent zdrojov zdravotných poisťovní by mohlo ísť práve na podporu športu.







Minister zároveň prezentoval aktivity smerujúce k podpore profesionálneho aj neprofesionálneho športu a najmä športovej infraštruktúry, ktoré rezort plánuje realizovať v budúcom roku. Slovensko má podľa neho v oblasti prípravy a vzdelávania v športe veľké rezervy, odhadol, že investičný dlh v tejto oblasti narástol na viac ako 400 miliónov eur. Dodal, že vďaka trojnásobnému navýšeniu prostriedkov vo Fonde na podporu športu pozdvihnú šport na úplne novú a predovšetkým udržateľnú úroveň. "Máme v parlamente dva zákony, ktoré výrazným spôsobom navyšujú financovanie športu, nielen infraštruktúry, ale aj prevádzky, rozvíjame regionálne aspekty. Zameriavame sa aj na problematiku školských športov a načrtli sme veľa systematických riešení, aby sme podporili účasť na olympiádach alebo výraznejšie úspechy," priblížil Keketi. Zdôraznil, že podpora športu v budúcom roku porastie zo 100 miliónov na približne 160 miliónov eur.



Danko tiež upozornil, že je potrebné zlepšiť prípravu olympijských športovcov. "Verím, že v parlamente dôjde k schváleniu zákona o Fonde na podporu športu. Budúci rok bude na športoviská vyčlenených 60 miliónov eur, čo je historicky najviac. Poberatelia musia byť mestá a ´vúcky´, tie peniaze musia byť adresné, pretože šport nie je len fenomén zdravia, je to aj veľký biznis, kde pre štát dokážeme zarobiť peniaze," skonštatoval Danko. Podotkol, že Slovensko sa chce v budúcnosti uchádzať o organizáciu veľkých medzinárodných podujatí. V tejto súvislosti pripravuje rezort pasportizáciu, aby bolo jasné, aké športy vieme rozvíjať, aké športoviská potrebujeme a o aké podujatia sa budeme môcť uchádzať.