VIDEO: Minister Drucker odovzdal Ceny sv. Gorazda

Bratislava 7. júna (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) udelil zlaté, strieborné a bronzové medaily pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Urobil tak počas piatkového slávnostného odovzdávania Ceny sv. Gorazda v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenil aj šikovných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



"Vzdelávanie je cestou objavovania nových poznatkov, skúmania neznámeho a rozširovania obzorov. Vy, učitelia, ste sprievodcami na tejto ceste. Ste tí, ktorí zapaľujú iskru zvedavosti a túžbu po poznaní v očiach žiakov a študentov. Každý deň prinášate do tried nové podnety, myšlienky a výzvy, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia a kreativity. Vaša práca je náročná, ale zároveň nesmierne dôležitá. Každý úspech, ktorý dosiahnete, je krokom k lepšej budúcnosti," prihovoril sa k pedagógom minister školstva.



Zlatú medailu sv. Gorazda udelil rezort školstva 18 učiteľkám a učiteľom. Jednou z nich je Valéria Stašiaková zo Spojenej školy v Bratislave. Ocenenie získala za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ocenený zlatou medailou in memoriam bol Vladimír Krčméry za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho a medzinárodného významu v oblasti medicíny a vo vzdelávacích, v zdravotníckych, sociálnych a humanitárnych projektoch.



Striebornú medailu sv. Gorazda si prevzalo 19 pedagógov. Medzi nimi je Roman Švec zo Základnej školy v Holíči. Cenu sv. Gorazda získal za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove, vzdelávaní a v riadení školy. Bronzovú medailu sv. Gorazda udelilo ministerstvo školstva 30 učiteľkám a učiteľom. Cenu si prevzala Zdenka Krajčovičová z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Ocenenie získala za významný prínos pre rozvoj vysokého školstva v SR v oblasti rozvoja inovatívnych technológií s presahom do verejného zdravia obyvateľstva.







Minister neopomenul ani šikovných žiakov a študentov, ktorí si taktiež prevzali svoje ocenenie. "Ste dôkazom toho, že usilovnosť, disciplína a nadšenie pre učenie prinášajú ovocie. Vaše úspechy sú nielen výsledkom vašej vlastnej práce, ale aj odrazom podpory a vedenia vašich učiteľov," podotkol. Pamätný list svätého Gorazda udelil 20 žiakom základných, stredných a základných umeleckých škôl.



Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva, a udeľuje sa od roku 1997.