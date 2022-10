VIDEO: Minister financií chce zvýšiť počet slovenských medikov

Bratislava 25. októbra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce o stovky zvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách na Slovensku. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti.



"Ministrovi som dal za ministerstvo financií ponuku, s ktorou môže osloviť všetky lekárske fakulty - Slovensko má eminentný záujem zvýšiť počet medikov približne zo 700 na 1200 v ročníku už od nasledovného školského roka," skonštatoval.



Matovič poukázal, že na Slovensku vzdelávame v ročníku asi 430 medikov zo zahraničia. "Lekárske fakulty tvrdia, že zahraničných študentov musia prijímať, lebo od nich získajú približne o 4000 eur ročne viac na študenta ako za slovenských medikov od štátu," podotkol.







Je preto podľa neho nerozumné, aby sa lekárskym fakultám nezaplatil rozdiel. "Považujem za znak absolútneho nerozumu nezaplatiť lekárskym fakultám spomenutý rozdiel a nezískať tak ročne dodatočné stovky miest pre slovenských medikov, pri ktorých je veľká šanca, že aj na Slovensku zostanú," dodal minister.



Pri navýšení počtu medikov v jednom ročníku o 500 to bude podľa Matoviča stáť päť miliónov eur ročne. "Ak sa nám naplní tých šesť ročníkov, tak odvtedy to bude 30 miliónov eur ročne," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii.



Zámer ocenil aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Zdravotníctvo v súčasnom stave je beh na dlhé trate. Myslím, že táto vláda ten beh začala. Výsledky, ktoré síce nebudú hneď, ale za pár rokov, budú hlavne pre našich občanov," uviedol.



Minister školstva Ján Horecký deklaroval, že bude plne súčinný, aby fakulty na tento zámer mali podmienky. "Dnes im nič neprikazujeme, dávame im len možnosť, aby si mohli splniť cieľ, ktorý verím, že majú, aby bolo dostatok lekárov v našich zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách," dodal.







Mimoparlamentná strana Hlas-SD reagovala, že program na zvýšenie počtu slovenských medikov sa rozbehol za vlády Petra Pellegriniho. "Toto vaše plagiátorstvo vnímame pozitívne, aj keď by bolo férové priznať, že tento program rozbehla naša vláda a vy ste ho v roku 2020 zrušili a teraz ho obnovujete," adresovala Matovičovi.