Minister I. Korčok odovzdal rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám

Bratislava 8. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) udelil rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Urobil tak pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa žien (MDŽ) a otvorenia série podujatí s názvom Týždeň žien. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu si prevzala Mária Krásnohorská, Zlatou plaketou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí boli ocenené Katarína Mathernová a Erika Kvapilová. Danici Olexovej udelil šéf rezortu Zlatú plaketu ministra in memoriam, pričom ocenenie prevzala jej mama Anna Olexová. Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Korčok udelil Dárii Kimuli.



"Bolo mi cťou dnes udeliť ocenenia rezortu diplomacie piatim mimoriadnym ženám. Nesmierne si cením ich skvelú reprezentáciu našej krajiny a ich osobný vklad do spoločného úsilia medzinárodného spoločenstva na zabezpečenie mieru, stability a udržateľného rozvoja vo svete. Oceneným patrí moje poďakovanie za ich úsilie a obetavosť pri plnení náročných úloh, často vo veľmi náročnom prostredí v zahraničí," uviedol Korčok.



Rezort slovenskej diplomacie pri príležitosti MDŽ pripravil do piatka (12. 3.) sériu podujatí venovaných ženám v medzinárodnej politike pod názvom Týždeň žien v diplomacii. Podujatia sa zamerajú na ocenenie práce a zviditeľnenie zastúpenia žien v slovenskej diplomacii, v medzinárodných organizáciách, ako aj v rámci rozvojových a humanitárnych projektov vo svete.



Medzinárodný deň žien je od roku 1977 medzinárodne uznávaným sviatkom, pripomínaný ako deň solidarity a podpory úsilia žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Bol ustanovený Organizáciou Spojených národov pri príležitosti výročia štrajku newyorských krajčírok pre zlé pracovné podmienky a protestov za volebné právo žien v roku 1908.