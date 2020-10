Minister I. Korčok privítal ráznu odpoveď EÚ na dianie v Bielorusku

Bratislava 2. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok privítal v piatok ráznu odpoveď členských štátov Európskej únie na dianie v Bielorusku v podobe schválenia sankčného zoznamu pre tie osoby z Bieloruska, ktoré sa podieľali na falšovaní volieb a na násilí proti občanom krajiny. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga.



"Chcem zdôrazniť, že to je nevyhnutná reakcia na to, čo sme videli, a zároveň chcem opäť zdôrazniť, že to nie sú ekonomické sankcie, ktoré by poškodili Bielorusov samotných, naopak sú to cielené sankcie voči osobám, ktoré sa podieľali na týchto nedemokratických krokoch," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.



Minister Korčok naďalej trvá na tom, že musí byť vypočutý hlas Bielorusov, ktorí žiadajú slobodné voľby tak, aby sa mohli rozhodnúť, kto bude viesť ich krajinu. Dodal, že Alexandr Lukašenko sa stal prezidentom na základe nedemokratických volieb, preto ho nepovažujeme za predstaviteľa Bieloruska, ktorý reprezentuje svojich občanov.



"Berieme na vedomie aj to, že Alexandr Lukašenko sa nedostal na sankčný zoznam, z nášho pohľadu tam ale jednoznačne patrí," zdôraznil I. Korčok.



Šéf slovenskej diplomacie ďalej uviedol, že pokiaľ Lukašenko nezareaguje na výzvy, aby prestal s násilím, je len otázka času, kedy znovu otvoríme otázku aj jeho zaradenia na sankčný zoznam.