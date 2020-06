Minister Korčok udelil zlatú plaketu Giebelovi z T-Systems Slovakia

Košice 19. júna (TASR) - Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) udelil v piatok v Košiciach Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bývalému generálnemu riaditeľovi T-Systems Slovakia Danielovi Giebelovi. Ocenenie si prevzal za osobnú angažovanosť pri rozvoji inovácií a znalostnej ekonomiky na Slovensku.



„Zohral kľúčovú úlohu v rozvoji firmy, ktorá sa dnes dostala naozaj na špičku. Ten tím sa internacionalizuje, podľa mňa to je veľmi dobré. Pán Giebel tu má veľmi jasný rukopis, a preto som sa ho ako minister zahraničných vecí rozhodol aj takýmto symbolickým spôsobom oceniť, poďakovať sa mu,“ povedal Korčok s tým, že ide o prvú plaketu, ktorú vo svojej funkcii ministra udelil. Odovzdávať ich plánuje na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Giebel uviedol, že mu záleží na hospodárskom rozvoji regiónu nielen z dôvodu ich podnikania v tejto oblasti, ale aj preto, lebo vidí významný potenciál u ľudí vo východoslovenskom regióne poskytovať služby globálnym klientom. „Je to dobrá správa pre svet, ktorý oceňuje kvalitu prichádzajúcu zo Slovenska nielen v automobilovom priemysle, ale aj v oblasti IT, a je to zároveň aj dobrá správa pre biznis v tomto prostredí,” vyjadril sa. Po päťročnom pôsobení v Košiciach sa v rámci koncernu Deutsche Telekom presúva na pozíciu do Holandska.



Korčok v rámci svojho pracovného programu v Košiciach absolvoval aj prehliadku priestorov spoločnosti. Ako povedal, T-Systems Slovakia s viac ako 3900 pracovníkmi je strategickým a druhým najväčším zamestnávateľom v Košiciach a zároveň je mimoriadne významnou firmou z pohľadu celej republiky. „Mňa ako člena vlády, samozrejme, zaujíma, aká je perspektíva tohto úspešného podniku na Slovensku. Záleží nám na tom, aby tieto miesta (pracovné, pozn. TASR) zostali zachované, aby pribúdali,“ uviedol s tým, že je potrebné zlepšiť vzdelávanie. „Všetko závisí od toho, akých ľudí ponúkneme na pracovnom trhu,“ dodal šéf Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.