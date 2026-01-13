< sekcia Slovensko
Minister J. Blanár rokoval s končiacim veľvyslancom USA G. Ranom
Šéf slovenskej diplomacie ocenil pôsobenie amerického veľvyslanca, upozornil, že počas tri a pol roka jeho pôsobenia sa podarilo dosiahnuť viacero významných míľnikov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. januára (TASR) - Slovensko-americké vzťahy sú dlhodobo založené na vzájomnom rešpekte, spojenectve a praktickej spolupráci v oblastiach, ktoré majú význam pre bezpečnosť a prosperitu našich krajín. Po stretnutí s odchádzajúcim veľvyslancom USA Gautamom Ranom to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Šéf slovenskej diplomacie ocenil pôsobenie amerického veľvyslanca, upozornil, že počas tri a pol roka jeho pôsobenia sa podarilo dosiahnuť viacero významných míľnikov, posilňujúcich strategický charakter vzťahov medzi Slovenskou republikou a USA. „Týkajú sa najmä spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, ako tiež v energetike, a to najmä pri príprave medzivládnej dohody o výstavbe jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse, ktorej podpis sa uskutoční už o tri dni vo Washingtone,“ pripomenul Blanár. Americký diplomat v tejto súvislosti vyzdvihol strategické rozhodnutia vlády SR, ktoré boli za uplynulé obdobie prijaté v oblasti jadrovej energetiky.
V rozhovore obaja vyzdvihli dynamiku obchodnej spolupráce i to, že slovensko-americké bilaterálne vzťahy boli v roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu. „Naše veľvyslanectvo SR vo Washingtone spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov na príprave ďalších spoločných stretnutí a rovnako máme záujem o ďalšie kolo Strategického dialógu SR a USA. Sústredíme sa nielen na aktivity v ekonomickej či investičnej oblasti, ale vedieme tiež dialóg v zásadných témach týkajúcich sa aktuálneho geopolitického vývoja,“ uviedol Blanár.
V diskusii týkajúcej sa aktuálnych geopolitických tém si minister vypočul informáciu o pozíciách USA ohľadom situácie na Ukrajine, tiež Venezuely či Grónska. Blanár v tejto súvislosti potvrdil konzistentnú pozíciu slovenskej vlády a principiálny záväzok SR v nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a princípov Charty Organizácie Spojených národov. „Erózia medzinárodného práva, ktorej dnes svet čelí, absolútne mení geopolitiku. Pre Slovensko, ale aj iné menšie krajiny, je dodržiavanie medzinárodného práva fundamentálne, a preto odmietame akýkoľvek dvojaký meter a vyzývame veľmoci a medzinárodné spoločenstvo k dodržiavaniu medzinárodných pravidiel,“ zdôraznil minister a v tejto súvislosti potvrdil ambíciu Slovenskej republiky stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 - 2029.
V závere stretnutia šéf rezortu zahraničia ocenil aktivity končiaceho amerického veľvyslanca v oblasti takzvanej mäkkej diplomacie, ktorá prináša výmenu vedcov v rámci Fulbrightovej komisie a umožňuje pokračovanie úspešného študentského programu Work and Travel.
Šéf slovenskej diplomacie ocenil pôsobenie amerického veľvyslanca, upozornil, že počas tri a pol roka jeho pôsobenia sa podarilo dosiahnuť viacero významných míľnikov, posilňujúcich strategický charakter vzťahov medzi Slovenskou republikou a USA. „Týkajú sa najmä spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, ako tiež v energetike, a to najmä pri príprave medzivládnej dohody o výstavbe jadrového zdroja americkou spoločnosťou Westinghouse, ktorej podpis sa uskutoční už o tri dni vo Washingtone,“ pripomenul Blanár. Americký diplomat v tejto súvislosti vyzdvihol strategické rozhodnutia vlády SR, ktoré boli za uplynulé obdobie prijaté v oblasti jadrovej energetiky.
V rozhovore obaja vyzdvihli dynamiku obchodnej spolupráce i to, že slovensko-americké bilaterálne vzťahy boli v roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu. „Naše veľvyslanectvo SR vo Washingtone spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov na príprave ďalších spoločných stretnutí a rovnako máme záujem o ďalšie kolo Strategického dialógu SR a USA. Sústredíme sa nielen na aktivity v ekonomickej či investičnej oblasti, ale vedieme tiež dialóg v zásadných témach týkajúcich sa aktuálneho geopolitického vývoja,“ uviedol Blanár.
V diskusii týkajúcej sa aktuálnych geopolitických tém si minister vypočul informáciu o pozíciách USA ohľadom situácie na Ukrajine, tiež Venezuely či Grónska. Blanár v tejto súvislosti potvrdil konzistentnú pozíciu slovenskej vlády a principiálny záväzok SR v nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a princípov Charty Organizácie Spojených národov. „Erózia medzinárodného práva, ktorej dnes svet čelí, absolútne mení geopolitiku. Pre Slovensko, ale aj iné menšie krajiny, je dodržiavanie medzinárodného práva fundamentálne, a preto odmietame akýkoľvek dvojaký meter a vyzývame veľmoci a medzinárodné spoločenstvo k dodržiavaniu medzinárodných pravidiel,“ zdôraznil minister a v tejto súvislosti potvrdil ambíciu Slovenskej republiky stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 - 2029.
V závere stretnutia šéf rezortu zahraničia ocenil aktivity končiaceho amerického veľvyslanca v oblasti takzvanej mäkkej diplomacie, ktorá prináša výmenu vedcov v rámci Fulbrightovej komisie a umožňuje pokračovanie úspešného študentského programu Work and Travel.