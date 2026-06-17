< sekcia Slovensko
Minister J. Blanár si pripomenul medzinárodný deň modrých prilieb
Celkovo sme sa zúčastnili na 16 mierových misiách na štyroch kontinentoch sveta. Spolu to bolo viac ako 13.000 vojačiek a vojakov, ale aj policajtov, uviedol Blanár.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) si pripomenul Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN známy aj ako medzinárodný deň modrých prilieb. Pri tejto príležitosti sa stretol s prezidentom Únie vojnových veteránov SR Pavlom Markom. Informoval o tom na tlačovej konferencii. Medzinárodný deň bol 29. mája. Blanár bol podľa svojich slov pracovne zaneprázdnený, preto si ho pripomenul v stredu.
„Celkovo sme sa zúčastnili na 16 mierových misiách na štyroch kontinentoch sveta. Spolu to bolo viac ako 13.000 vojačiek a vojakov, ale aj policajtov, pretože súčasťou sú aj príslušníci Policajného zboru,“ uviedol Blanár.
Vyjadril presvedčenie, že mier bude opäť komodita, za ktorú bude každý nasadzovať úsilie a „osobný život“. SR to chce presadzovať aj na pôde OSN ako nestály člen bezpečnostnej rady.
Marko ocenil, že vojnových veteránov Blanár prijal na pôde ministerstva. „Slovenskí novodobí vojnoví veteráni sú ľudia, ktorí toto všetko prežili a aj dnes ešte prežívajú. Možno už nie tak, ako to prežívali vo vojne v 90. rokoch, misii UNPROFOR alebo v Afganistane alebo v Iraku pri operáciách pod vlajkou NATO. Ale predsa len je to v oblastiach, kde ten život skutočne každý deň je vystavovaný určitému ohrozeniu,“ uviedol.
„Celkovo sme sa zúčastnili na 16 mierových misiách na štyroch kontinentoch sveta. Spolu to bolo viac ako 13.000 vojačiek a vojakov, ale aj policajtov, pretože súčasťou sú aj príslušníci Policajného zboru,“ uviedol Blanár.
Vyjadril presvedčenie, že mier bude opäť komodita, za ktorú bude každý nasadzovať úsilie a „osobný život“. SR to chce presadzovať aj na pôde OSN ako nestály člen bezpečnostnej rady.
Marko ocenil, že vojnových veteránov Blanár prijal na pôde ministerstva. „Slovenskí novodobí vojnoví veteráni sú ľudia, ktorí toto všetko prežili a aj dnes ešte prežívajú. Možno už nie tak, ako to prežívali vo vojne v 90. rokoch, misii UNPROFOR alebo v Afganistane alebo v Iraku pri operáciách pod vlajkou NATO. Ale predsa len je to v oblastiach, kde ten život skutočne každý deň je vystavovaný určitému ohrozeniu,“ uviedol.