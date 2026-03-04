< sekcia Slovensko
Minister J. Blanár telefonoval so šéfom ománskej diplomacie
Blanár ďalej priblížil, že v súvislosti s bezpečnostnými incidentmi vyjadril ománskemu ministerskému kolegovi solidaritu.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SD) v stredu telefonoval so šéfom ománskej diplomacie Badr al-Búsajdím. Hovorili o mediácii na Blízkom východe, súčasnej situácii v Ománe či repatriácii Slovákov. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Minister zahraničných vecí Ománskeho sultanátu Badr al-Búsajdí ma dnes počas nášho telefonátu ubezpečil, že Omán je pripravený pokračovať v mediácii na Blízkom východe, ktorú doteraz sprostredkoval medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Slovenská republika plne podporuje toto mierové úsilie, vyzývame na okamžitú deeskaláciu a návrat k diplomatickým rokovaniam,“ uviedol Blanár. Ocenil preto aktivitu Ománu, ktorý podľa neho podporuje diplomaciu a dialóg ako nástroje, ktoré musia nahradiť vojenské útoky.
Blanár ďalej priblížil, že v súvislosti s bezpečnostnými incidentmi vyjadril ománskemu ministerskému kolegovi solidaritu. Ten ho podľa jeho slov informoval o momentálne stabilnej situácii v jeho krajine. Pripomenul aj repatriáciu občanov SR z Ománu. Evidujú ich podľa neho vyše 600. Ako podotkol, ministrovi sa poďakoval za koordináciu a súčinnosť pri vybavovaní povolení na prelety slovenských vládnych špeciálov z ománskej strany. Zároveň informoval, že aj počas stredajšieho telefonátu požiadal o čo najskoršie schválenie ďalších preletov. Z ôsmich nasledujúcich evakuačných letov, ktoré vysielajú na Blízky východ, poletí podľa neho totiž päť do ománskeho Maskatu.
„Som rád, že šéf ománskej diplomacie zdôraznil, že v našej spolupráci budeme pokračovať, a že napriek veľkému tlaku z viacerých krajín Omán urobí maximum, aby zabezpečil podporu pre slovenských občanov, ktorých sa snažíme dostať domov do bezpečia,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
„Minister zahraničných vecí Ománskeho sultanátu Badr al-Búsajdí ma dnes počas nášho telefonátu ubezpečil, že Omán je pripravený pokračovať v mediácii na Blízkom východe, ktorú doteraz sprostredkoval medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Slovenská republika plne podporuje toto mierové úsilie, vyzývame na okamžitú deeskaláciu a návrat k diplomatickým rokovaniam,“ uviedol Blanár. Ocenil preto aktivitu Ománu, ktorý podľa neho podporuje diplomaciu a dialóg ako nástroje, ktoré musia nahradiť vojenské útoky.
Blanár ďalej priblížil, že v súvislosti s bezpečnostnými incidentmi vyjadril ománskemu ministerskému kolegovi solidaritu. Ten ho podľa jeho slov informoval o momentálne stabilnej situácii v jeho krajine. Pripomenul aj repatriáciu občanov SR z Ománu. Evidujú ich podľa neho vyše 600. Ako podotkol, ministrovi sa poďakoval za koordináciu a súčinnosť pri vybavovaní povolení na prelety slovenských vládnych špeciálov z ománskej strany. Zároveň informoval, že aj počas stredajšieho telefonátu požiadal o čo najskoršie schválenie ďalších preletov. Z ôsmich nasledujúcich evakuačných letov, ktoré vysielajú na Blízky východ, poletí podľa neho totiž päť do ománskeho Maskatu.
„Som rád, že šéf ománskej diplomacie zdôraznil, že v našej spolupráci budeme pokračovať, a že napriek veľkému tlaku z viacerých krajín Omán urobí maximum, aby zabezpečil podporu pre slovenských občanov, ktorých sa snažíme dostať domov do bezpečia,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.