Minister J. Budaj nevyužil individuálnu výnimku na cestu do zahraničia

Bratislava 12. januára (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) nevyužil výnimku, ktorú mu udelil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na cestu do zahraničia. TASR o tom v utorok informoval Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Budaj mal ešte vlani 16. decembra odcestovať do Bruselu na zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie Európskej únie. "ÚVZ SR mu v decembri 2020 udelil individuálnu výnimku kvôli absolvovaniu danej pracovnej cesty do zahraničia. Zasadnutia sa nezúčastnil a výnimku nevyužil," komentoval envirorezort.



Ministra na zasadnutí Rady zastupoval štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, ktorý po návrate na Slovensko absolvoval povinnú karanténu.