Minister J. Budaj odvolal šéfa Vodohospodárskej výstavby D. Kvoceru

Bratislava 24. apríla (TASR) – Vodohospodárska výstavba (VV) bude hľadať nového generálneho riaditeľa. Doterajšieho šéfa štátneho podniku Daniela Kvoceru vo štvrtok (23. 4.) odvolal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Minister to potvrdil po piatkovom rokovaní vlády. Zároveň od piatka do ukončenia výberového konania na nového generálneho riaditeľa poveril vedením štátnej firmy doterajšieho šéfa úseku ekonomiky VV Davida Hlubockého.



Budaj verí, že nové vedenie VV bude pri svojej činnosti významne zohľadňovať ekologické hľadisko. Minister to uviedol aj ohľadom aktuálneho problému súvisiaceho s vnútrozemskou deltou Dunaja – pozostatku ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená spomínanou riekou a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Ramenná sústava trpí podľa ochránárov čoraz väčším nedostatkom vody, ktorá je doň vpúšťaná na základe manipulačného poriadku Gabčíkova.



Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) preto na Deň Zeme (22. 4.) spustilo petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja a obrátilo sa na Ministerstvo životného prostredia SR, aby zabezpečilo zmeny dočasného manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Zmeny majú zabezpečiť v sústave zvýšený prietok, ktorý zabráni vysychaniu a zachová prírodné hodnoty.