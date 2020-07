Minister J. Budaj si prezrel najväčšie envirozáťaže Trnavského kraja

Hlohovec/Sereď 3. júla (TASR) – Miesta dvoch environmentálnych záťaží v Trnavskom kraji, ktoré patria k najväčším na Slovensku, navštívil v piatok minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). V sprievode predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča a primátora Hlohovca Miroslava Kollára sa zoznámil s problematikou skládky nebezpečného odpadu Vlčie hory. S primátorom Serede Martinom Tomčányim a starostom Dolnej Stredy Ľubošom Šúrym si pozrel skládku lúženca po bývalej Niklovej hute.



"Obidva problémy budeme riešiť v najbližších mesiacoch," povedal minister. V prípade Vlčích hôr, ktoré uloženým nebezpečným odpadom a jeho únikom do životného prostredia bezprostredne ohrozujú kvalitu života obyvateľov okolia, je najdôležitejšou a akútnou otázkou identifikovať ich vlastníka. "Následne musí prísť k ich okamžitému odstráneniu," povedal Budaj. Kauza nelegálneho a nebezpečného odpadu na Vlčích horách sa ťahá už viac ako desaťročia, pred dvoma rokmi na nich niekoľko mesiacov zasahovala polícia s pracovníkmi kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra.



Skládka lúženca v Seredi je rovnako v súkromnom vlastníctve. Po prehliadke minister konštatoval, že je neprípustné, aby skládka, na ktorej je povolená ťažba, bola otvorená tak, ako je v súčasnosti. Jemný prach z nej sa dostáva do ovzdušia až do vzdialenosti 50 kilometrov a ovplyvňuje zdravie obyvateľov. "Budem sa pýtať inšpekcie životného prostredia, ako postupovať," uviedol minister. Dodal, že by to bola zlá vizitka, keby si štát nevedel poradiť s ohrozovaním zdravia občanov. Predseda TTSK informoval v tejto súvislosti o iniciatíve investora z bezprostredného susedstva huty, ktorý by mohol pomôcť skládku prekryť odpadom, ktorý vzniká pri čistení repy.



V Seredi pre riešenie problematiky skládky lúženca vznikli dve petičné akcie, jedna vlani na jeseň a druhá pred niekoľkými dňami. Požadujú dôsledný monitoring skládky a environmentálne schodné riešenia. Michal Tóth zo združenia Priatelia Zeme uviedol, že podľa ich výpočtu pri tempe 50 železničných vagónov za deň by likvidácia skládky trvala 15 rokov.



"Aktívni občania môžu pomôcť vyriešiť problémy, pred ktorými všetci pchali 30 rokov hlavu do piesku. Často, keď ideme proti odpadom a environmentálnym skládkam, ideme proti silným záujmom a pripraveným kšeftom. A môžeme to dosiahnuť, len keď nám občania prejavia podporu," doplnil minister.