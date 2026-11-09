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Minister Juraj Blanár odcestuje do Číny a na Filipíny
Pracovná cesta šéfa zahraničných vecí SR bude podľa MZVEZ v dňoch 12. až 15. novembra pokračovať na Filipínach.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra za účasti podnikateľskej delegácie pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. Cieľom cesty je podporiť slovenský export, rozvíjať politický dialóg a posilniť prítomnosť Slovenska v kľúčových regiónoch Ázie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
V Pekingu má minister slávnostne otvoriť slovenský inštitút, v Manile historicky prvé rezidentné Veľvyslanectvo SR na Filipínach a na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie má podpísať prístupovú listinu Slovenskej republiky k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii.
„Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a druhou najväčšou ekonomikou sveta. S takýmto partnerom potrebujeme viesť priamy, vecný a suverénny dialóg, ktorý vychádza z národno-štátnych záujmov Slovenska, rešpektujúc naše ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Strategické partnerstvo, ktoré sme nadviazali počas cesty predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Číne pred dvomi rokmi, chceme preto ďalej napĺňať konkrétnymi výsledkami,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie, ktorý absolvuje v dňoch 10. a 11. novembra pracovný program v Pekingu.
Pracovná cesta šéfa zahraničných vecí SR bude podľa MZVEZ v dňoch 12. až 15. novembra pokračovať na Filipínach. Pôjde o prvú oficiálnu cestu ministra zahraničných vecí SR do tohto štátu po 11 rokoch. Ako priblížil, vzájomný obchod medzi Slovenskom a Filipínami má doposiaľ nevyužitý potenciál. V roku 2025 dosiahol hodnotu 78,5 milióna eur, z čoho slovenský vývoz predstavoval približne 18,8 milióna eur. „Obchodu pomôže aj prvé rezidentné veľvyslanectvo na Filipínach, ktorým napĺňame programové vyhlásenie našej vlády s cieľom posilniť prítomnosť Slovenska v strategickom regióne Indopacifiku. Stále zastúpenie nám umožní pravidelne komunikovať s filipínskymi partnermi, pomáhať slovenským firmám a byť bližšie k našim občanom,“ informoval šéf slovenskej diplomacie.
V Pekingu má minister slávnostne otvoriť slovenský inštitút, v Manile historicky prvé rezidentné Veľvyslanectvo SR na Filipínach a na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie má podpísať prístupovú listinu Slovenskej republiky k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii.
„Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a druhou najväčšou ekonomikou sveta. S takýmto partnerom potrebujeme viesť priamy, vecný a suverénny dialóg, ktorý vychádza z národno-štátnych záujmov Slovenska, rešpektujúc naše ukotvenie v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Strategické partnerstvo, ktoré sme nadviazali počas cesty predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Číne pred dvomi rokmi, chceme preto ďalej napĺňať konkrétnymi výsledkami,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie, ktorý absolvuje v dňoch 10. a 11. novembra pracovný program v Pekingu.
Pracovná cesta šéfa zahraničných vecí SR bude podľa MZVEZ v dňoch 12. až 15. novembra pokračovať na Filipínach. Pôjde o prvú oficiálnu cestu ministra zahraničných vecí SR do tohto štátu po 11 rokoch. Ako priblížil, vzájomný obchod medzi Slovenskom a Filipínami má doposiaľ nevyužitý potenciál. V roku 2025 dosiahol hodnotu 78,5 milióna eur, z čoho slovenský vývoz predstavoval približne 18,8 milióna eur. „Obchodu pomôže aj prvé rezidentné veľvyslanectvo na Filipínach, ktorým napĺňame programové vyhlásenie našej vlády s cieľom posilniť prítomnosť Slovenska v strategickom regióne Indopacifiku. Stále zastúpenie nám umožní pravidelne komunikovať s filipínskymi partnermi, pomáhať slovenským firmám a byť bližšie k našim občanom,“ informoval šéf slovenskej diplomacie.