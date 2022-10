Minister Karas žiada vyšetrenie smrti obvineného v Leopoldove

Bratislava 18. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Viliam Karas žiada vyšetrenie smrti obvineného v leopoldovskej väznici. Ten si siahol na život po zadržaní v rámci prípadu pašovania drog do väzenských priestorov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti SR.



"Život každého človeka, a to aj obvineného alebo odsúdeného, má hodnotu, ktorú treba za každých okolností chrániť. Budem preto žiadať dôsledné vyšetrenie všetkých okolností tohto úmrtia," povedal Karas. Dodal, že dôveruje orgánom činným v trestnom konaní a ich nezávislému vyšetrovaniu.



"V rámci mojich kompetencií budem o tejto téme podrobne hovoriť s vedením zboru a pýtať sa na nastavenie interných pravidiel, ktoré by mali takýmto tragédiám predchádzať," uviedol Karas. Na preverenie postupov bude dohliadať štátny tajomník Peter Sepeši.



Minister spravodlivosti bude klásť dôraz na opatrenia proti pašovaniu drog, ale aj iných vecí do väzení. Oceňuje výkon polície i zboru pri odhalení konkrétnej trestnej činnosti v Leopoldove. Zároveň očakáva, že vo všetkých ústavoch budú prijaté preventívne opatrenia na identifikovanie a elimináciu podobných bezpečnostných rizík.