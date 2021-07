Minister Korčok ocenil konanie výboru NR SR k prípadu J. Chovanca

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) ocenil, že poslanci Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR pozvali belgického veľvyslanca, aby mohol priamo zodpovedať na relevantné otázky v súvislosti s tragickým úmrtím Jozefa Chovanca z februára 2018. Na potrestanie priamych páchateľov a aktérov incidentu sa podľa neho stále čaká. Od opozície očakáva, že prestane s tragickou udalosťou politikárčiť a zavádzať verejnosť. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Plne sa potvrdilo, že zníženie platu u policajného úradníka je disciplinárnym trestom a neznamená potrestanie priamych páchateľov ani aktérov incidentu. Na to stále čakáme. Slovenská diplomacia naďalej spolu s rezortom spravodlivosti robí maximum, aby sa pokročilo vo vyšetrovaní a páchatelia boli postavení pred súd," vyhlásil Korčok.



Šéf rezortu verí, že konštruktívny priebeh vypočutia, vecné otázky členov výboru na adresu belgického veľvyslanca sa v budúcnosti prenesú aj do verejnej komunikácie. Dúfa tiež, že predstavitelia opozície prestanú s touto tragickou udalosťou "politikárčiť, bičovať vášne a zavádzať slovenskú verejnosť, tak ako to urobili v súvislosti s disciplinárnym trestom poslanci Robert Fico s Ľubošom Blahom (obaja Smer-SD), ktorí dnes nepovažovali za potrebné sa ani len unúvať a prísť si vypočuť belgického veľvyslanca". Ako pripomenul, Blaha len pred pár dňami písal belgickému ambasádorovi otvorený list.



"O to viac si vážim, že predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) v tejto súvislosti naopak ocenil spoluprácu s rezortom diplomacie pri príprave stretnutia s belgickým veľvyslancom. Na nastolení spravodlivosti nám všetkým záleží," dodal minister.



Veľvyslanec Belgického kráľovstva Ghislain J. M. D’hoop pred Zahraničným výborom NR SR uviedol, že Belgicko si ctí pamiatku zomrelého slovenského občana. Súdne konanie aj disciplinárny proces s policajnými príslušníkmi naďalej pokračuje. Plánovaná rekonštrukcia prípadu sa má konať 21. septembra. Veľvyslanec tiež dodal, že nedávna pokuta druhému najvyššiemu predstaviteľovi belgickej polície nie je posledným verdiktom, ani sa netýka priamo diania v cele. Viacerí členovia výboru skonštatovali, že vyšetrovanie prípadu trvá už príliš dlho.



Chovanec zomrel po prevoze do nemocnice po tom, ako sa stal obeťou neprimeraného zásahu a tiež neetického správania členov letiskovej polície v cele predbežného zadržania na letisku v belgickom Charleroi vo februári 2018. Druhý najvyššie postavený predstaviteľ belgickej federálnej polície André Desenfants dostal v súvislosti s prípadom disciplinárny trest vo forme dočasného zníženia platu.