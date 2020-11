Korčok po útoku vo Viedni: Slovensko vyjadruje solidaritu s Rakúskom

Bratislava/Viedeň 2. novembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok v pondelok neskoro večer na Twitteri vyjadril šok nad teroristickým útokom v rakúskej metropole Viedeň a solidaritu s občanmi susednej krajiny. Minister vnútra SR Roman Mikulec na Facebooku napísal, že podnikli všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti slovenských občanov.



"Sme šokovaní zo záberov z teroristického útoku vo Viedni. V týchto ťažkých chvíľach sme v mysliach a srdciach s občanmi Rakúska. Cítime hlbokú ľútosť nad obeťami, naša solidarita patrí všetkým, ktorí stratili svojich milovaných. Slovensko stojí po boku Rakúska," napísal Korčok v tvíte.



Korčok aj na Facebooku uviedol, že pri útoku vo Viedni prichádzajú o život nevinní. "Toto sú činy, ktoré nás nesmú nechať ľahostajnými. Voči zbabelcom, ktorí vraždia, sme zraniteľní, ale nie sme bezbranní," dodal.



Minister vnútra Mikulec sa na Facebooku k útoku vyjadril takto: "Som informovaný o útoku, ku ktorému došlo vo Viedni. Podnikli sme všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti našich občanov. O aktuálnej situácii u našich západných susedov komunikujeme aj s rakúskou stranou. Veľmi verím, že všetci zranení, vrátane policajta, budú v poriadku."



V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Potvrdila to hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v telefonickom rozhovore pre stanicu ORF uviedol, že streľba je zrejme teroristickým útokom, do ktorého je zapojených viacero páchateľov. Potvrdení sú zatiaľ dvaja mŕtvi, z toho jeden je páchateľ, a viacero ťažko zranených.



To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť, uviedla hovorkyňa. Synagóga bola v čase streľby uzavretá.



Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo "najmenej 50 výstrelov". Útočníci strieľali z automatických zbraní. Do nemocníc bolo v dôsledku streľby prevezených 15 osôb.