Minister I. Korčok: Slovensko chránime tým, že podporujeme Ukrajinu

Bratislava 26. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na tlačovej konferencii so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou v utorok v Bratislave zdôraznil dôležitosť podpory Ukrajine čeliacej ruskej vojenskej agresii. Nemecká ministerka zároveň potvrdila podporu svojej krajiny voči Slovensku v oblasti obrany, informuje TASR.



Ako povedal Korčok, Slovensko a Nemecko sa zhodujú, že ruská vojna na Ukrajine pošliapava medzinárodné právo a do výraznej miery zničila európsku bezpečnostnú architektúru. Tomuto sa treba podľa neho postaviť na odpor, predovšetkým jednoznačnou podporou Ukrajiny. Dodal, že Slovensko aj Nemecko robia pre to maximum v humanitárnej, ekonomickej, politickej i vojenskej oblasti. Pripomenul, že členské krajiny EÚ sa nedávno zhodli na udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine. Nemecko a SR spolupracujú aj na poskytnutí obrannej výzbroje Ukrajine.



Korčok zdôraznil, že okrem pomoci Ukrajiny je potrebné chrániť aj občanov SR vrátane ekonomického hľadiska, a to je podľa neho najúčinnejšie cez jasné postoje. "Chránime našu krajinu tým, že podporujeme Ukrajinu," vyhlásil.



V tejto súvislosti pripomenul utorkové rokovanie Rady EÚ pre energetiku, ktorá prijala rozhodnutie o šetrení zemného plynu v prípade, že Rusko bude pokračovať v používaní dodávok plynu ako zbrane. Toto rozhodnutie v Bruseli podporilo aj Slovensko. Zdôraznil, že tento krok Slovensko nepoškodí. Odsúdil podľa neho demagogické tvrdenia, že za súčasný rast cien môžu sankcie proti Rusku. Upozornil, že za ne v skutočnosti môže ruská vojna na Ukrajine.



Baerbocková ocenila Slovensko za podporu Ukrajiny a prijatie státisícov ukrajinských utečencov. Potvrdila tiež záväzok Nemecka k článku 5 Severoatlantickej zmluvy. "Preto podporujeme a posilňujeme východné krídlo NATO," povedala.



Systémy protivzdušnej obrany Patriot spolu s vojenským personálom z Nemecka ostanú podľa nej na Slovensku tak dlho, ako to bude potrebné.