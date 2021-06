Minister Lengvarský vyzval ľudí na očkovanie, odporúča dovolenku v SR

Bratislava 29. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. "To jediné nás ochráni pred treťou vlnou pandémie," zdôraznil v utorkovom mimoriadnom príhovore v RTVS. Odporúča tiež stráviť letnú dovolenku na Slovensku.



Lengvarský apeluje na každého, aby sa dal zaočkovať a chránil nielen seba, ale aj svojich najbližších. "Nič účinnejšie proti COVID-19 ako očkovanie ľudstvo nevymyslelo. Nedajte sa stiahnuť do sveta poloprávd a konšpirácií. Dôverujme vedcom," povedal. Pripomenul, že nakaziť sa môže každý, ale zaočkovaní zvládnu ochorenie bez ťažkého priebehu. Ambulantných lekárov zároveň vyzval, aby sa zapojili do očkovania.



Podľa ministra sa netreba nechať "učičíkať" falošným pocitom bezpečnosti. Pripomenul, že situácia je vážna a v zahraničí pribúdajú v súvislosti s nákazlivejším delta variantom denne nové prípady a opäť sa plnia nemocnice.