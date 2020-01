Minister M. Lajčák prijal nového brazílskeho veľvyslanca

Bratislava 14. januára (TASR) - Brazília je najvýznamnejším hospodárskym partnerom Slovenska v Latinskej Amerike a tiež dôležitým investorom. Potvrdzujú to aj aktivity brazílskych firiem v Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Uviedol to v utorok minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) po prijatí nového brazílskeho veľvyslanca na Slovensku Eduarda Ricarda Gradilone Neta. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Partneri pozitívne zhodnotili bilaterálne vzťahy medzi krajinami. Zhodli sa tiež na potrebe ďalšieho prehlbovania spolupráce, a to najmä v ekonomickej oblasti s cieľom zvýšiť vzájomnú obchodnú výmenu. Diskutovali aj o aktuálnej situácii vo svete, s dôrazom na Latinskú Ameriku.



Šéf slovenskej diplomacie zaželal tiež brazílskemu diplomatovi pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín úspešné napĺňanie jeho misie na Slovensku.