Minister Mikulec má naďalej dôveru šéfky klubu SaS Zemanovej

Bratislava 12. februára (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má naďalej dôveru predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej. Povedala to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že opozičný Smer-SD avizoval podanie návrhu na jeho odvolanie. Ak bude návrh podaný, SaS pozve ministra na klub. Poslanec Marián Kéry (Smer-SD) si myslí, že dôvodov na odvolanie Mikulca je viacero.



Podľa Zemanovej má opozícia plné právo na to, aby takýto návrh podala. "Postavíme sa mu čelom. Keď bude takýto návrh v pléne podaný, prizveme si ministra Mikulca," povedala. Pýtať sa ho budú na detaily a námietky, ktoré mu opozícia vyčíta. Zdôraznila však, že minister aj polícia majú jej dôveru. Zároveň ubezpečila, že veci sa budú vždy vyšetrovať bez ohľadu na to, či sa budú týkať členov koalície alebo opozície. Priznala však, že ak by sa niektoré podozrenia potvrdili, nebolo by to v poriadku.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Kéry si myslí, že šéfovi rezortu vnútra sa nedá dôverovať. Je presvedčený, že ak bude Mikulec naďalej ministrom, policajti nebudú mať "voľné ruky a budú dostávať presné inštrukcie, čo majú robiť". Tvrdí, že nie je málo vecí a dôvodov, pre ktoré by mal byť minister odvolaný. Veriť sa podľa neho nebude dať ani polícii, ak vo funkcii bude dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran.



Na margo zdražovania energií Kéry pripomenul, že v minulosti už niekoľkokrát chceli zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde sa tejto téme chceli venovať. Pripravené mali viaceré návrhy s pomocou, schôdze však neboli otvorené. "Koalícia sa nechce baviť," skonštatoval Kéry. Ľudia preto chodia nakupovať do okolitých štátov.



Zemanová podotkla, že nákupná turistika "je tu stále, ľudia sú na ňu zvyknutí". Odkázala, že SaS podporí zníženú DPH na potraviny, ak ju ministerstvo financií navrhne. Strana má tiež názor, že ceny potravín nemá regulovať štát.