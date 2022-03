Minister Naď podal žalobu proti Blahovi pre obvinenia z vlastizrady

Bratislava 21. marca (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) podal žalobu na ochranu osobnosti proti poslancovi Národnej rady (NR) SR Ľubošovi Blahovi (Smer-SD). Ohradil sa tak voči Blahovým obvineniam z vlastizrady. Prostredníctvom súdu žiada poslanca o ospravedlnenie aj náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 100.000 eur. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Podanou žalobou sa domáham súdneho potvrdenia neoprávneného zásahu do mojej dobrej povesti, verejného ospravedlnenia a odstránenia z verejného priestoru všetkých statusov, videí a iných záznamov, v ktorých ma poslanec Blaha krivo obvinil z vlastizrady. Okrem toho žiadam súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto krivých obvinení na moju adresu," uviedol minister.



Naď zároveň žiada náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 100.000 eur. "Ak mi súd prizná túto alebo akúkoľvek inú sumu, venujem ju na dobročinný účel pomoci obetiam ruskej vojenskej agresie v Ukrajine," deklaroval.



Minister podal žalobu 17. marca na Okresný súd Bratislava I. Ako zdôvodnil, hoci je pripravený ako politik znášať väčší rozsah verejnej kritiky na svoju adresu, ani verejne činná osoba nie je podľa neho povinná strpieť verejné obvinenie zo spáchania trestnej činnosti. "O to viac, že ma z vlastizrady obviňuje v čase, keď ako minister obrany SR realizujem všetky moje rozhodnutia s cieľom posilniť obranu SR a nedopustiť, aby vojenský konflikt po agresii Ruskej federácie na Ukrajine prekročil aj naše hranice," dodal.



V súdnom konaní vidí Naď možnosť, aby Blaha pravdivosť svojich tvrdení preukázal alebo sa ospravedlnil.



Podľa podpredsedu opozičného Smeru–SD Ľuboša Blahu Naď nezvláda politickú kritiku.

"Jeho žalobu vnímam ako pubertálny úlet, na ktorom sa moji právnici výborne zabávajú," reagoval Blaha na podanie žaloby na ochranu osobnosti. Trvá na svojom tvrdení, že Naď zrádza národné záujmy Slovenskej republiky.