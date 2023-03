Minister obrany bude v Štokholme rokovať s rezortnými kolegami z EÚ

Bratislava 7. marca (TASR) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď odcestoval do Štokholmu, kde sa počas nasledujúcich dvoch dní zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.



"Najväčší dôraz počas zasadnutia bude venovaný podpore EÚ pre Ukrajinu, pričom na rokovaniach sa osobne zúčastní aj ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. V súvislosti s avizovanou účasťou bude témou tiež vojenská asistenčná misia EÚ pre Ukrajinu (EUMAM)," načrtla hovorkyňa.



Šéf rezortu pripomenul, že aj Slovensko sa už od minulého roka aktívne zapája do výcviku ukrajinských vojakov v prospech zlepšovania ich spôsobilostí, ktoré využijú pri obrane svojej krajiny. "Výcvik je zameraný prevažne na prípravu malých taktických jednotiek, ale tiež zdravotnícke spôsobilosti či delostrelectvo – všetko podľa požiadaviek Ukrajiny," uviedol. Zdôraznil, že výcvik prebieha na území SR, pričom aktivita bola schválená vládou.



Ďalšími témami rokovania by mali byť nastavenia Európskeho mierového nástroja, prostredníctvom ktorého sú krajinám pomáhajúcim Ukrajine poskytované refundácie. V rámci spolupráce budú ministri hovoriť aj o iniciatíve spoločného obstarávania delostreleckej munície 155 mm tak pre potreby Ukrajiny, ako aj doplnenie zásob členských štátov.