Minister obrany J. Naď rokoval s francúzskym veľvyslancom Ch. Léonzim

Bratislava 21. apríla (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) prijal v utorok na pôde rezortu obrany veľvyslanca Francúzskej republiky Christopha Léonziho. Témou ich prvého oficiálneho stretnutia boli možnosti ďalšej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti na bilaterálnej úrovni, ale aj v rámci Európskej únie (EÚ) a NATO. Zaoberali sa tiež vplyvom pandémie nového koronavírusu na SR a Francúzsko. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



„Slovenská republika je pevnou súčasťou euroatlantického priestoru. V očiach našich zahraničných partnerov a spojencov je rešpektovaným členom tak v rámci EÚ, ako aj NATO. Spoločné politicko-vojenské, ako aj zahranično-politické ciele nám zároveň umožňujú pokračovať v posilňovaní vzájomných vzťahov,“ povedal minister obrany. Príkladom úspešnej spolupráce je podľa neho napríklad účasť príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín na spoločných výcvikových a vzdelávacích aktivitách.



Minister obrany predstavil francúzskemu veľvyslancovi nové ciele a priority rezortu vrátane prípravy novej obrannej stratégie SR. Počas stretnutia venovali pozornosť aj Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ (PESCO) a plneniu medzinárodných záväzkov SR. „Medzinárodné záväzky, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z členstva v EÚ a NATO v oblasti obrany, si plníme naozaj zodpovedne. Dôkazom je nielen zvyšovanie obranných výdavkov na úroveň dve percentá HDP do roku 2024, ale napríklad aj aktívna účasť našich vojakov v misiách a operáciách pod hlavičkou EÚ či NATO," uviedol Naď.



Minister Naď informoval veľvyslanca Léonziho aj o modernizačných projektoch. „Pri každom jednom projekte budeme brať do úvahy päť základných kritérií, a to technologické požiadavky, kompatibilitu s krajinami EÚ a NATO, cenu, čas dodania a tiež možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. Vždy budeme postupovať absolútne transparentne,“ deklaroval.